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В Тюмени через три года не будет ни одной грунтовой дороги

24 августа 2014, 14:18
В Тюмени подходит к завершению масштабный проект по переводу грунтовых дорог на твердое покрытие. В городе в течение трех лет не останется немощеных улиц в частном секторе.

Как отметил в ходе рабочего совещания с врио губернатора Тюменской области Владимиром Якушевым глава администрации Тюмени Александр Моор, текущий год стал самым ударным по реконструкции улиц частного сектора. В планах до конца сезона отремонтировать 95 километров городских дорог, всего же за время выполнения программы асфальтовое покрытие получили 192 километра, сообщает пресс-служба администрации города.

«Стараемся решать вопросы в комплексе. Если позволят ширина дороги (земельный участок), делаются тротуары, но обязательно в проекты включены подъездные пути к жилым домам и гаражным воротам, выполняются водоотводные каналы», — отметил Александр Моор.

В результате реконструкции в городе заметно преобразились улицы Шевченко, Агеева, Совхозная, Шмидта, Папанинцев, Сибирская, Лопарева, Физкультурная, Суворова, Колхозная — всего более сотни таких наименований в Тюмени.

#Новости#Ремонт дорог#Дороги#Улицы#Транспорт#Алексей#Общество
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