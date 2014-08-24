В Тюмени через три года не будет ни одной грунтовой дороги

Как отметил в ходе рабочего совещания с врио губернатора Тюменской области Владимиром Якушевым глава администрации Тюмени Александр Моор, текущий год стал самым ударным по реконструкции улиц частного сектора. В планах до конца сезона отремонтировать 95 километров городских дорог, всего же за время выполнения программы асфальтовое покрытие получили 192 километра, сообщает пресс-служба администрации города.