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Польша и Словения поделили первое место в женском спринте

24 августа 2014, 10:24
Третий соревновательный день летнего чемпионата мира по биатлону, 23 августа, в «Жемчужине Сибири» закончился победой чешского биатлониста Ондржея Моравеца в мужском спринте. В женском первое место, показав одинаковый результат, поделили между собой Тея Грегорин из Словении и Кристина Палка из Польши.

Серебряный и бронзовый медалист Олимпиады в Сочи Моравец показал в Тюмени результат в 24 минуты 30.8 секунды, допустив один промах на огневом рубеже.

На втором месте оказался представитель Бельгии Михаэль Рёш. Его отставание от лидера составило всего 6,5 секунд. Олимпийского чемпиона подвела стрельба: два промаха на дистанции.

Третьим на дистанции стал спортсмен из Словакии Мартин Отченаш с отставанием от лидера почти на 13 секунд. На рубеже у него также был один промах.

Россияне Иван Черезов и Александр Логинов заняли восьмое и десятое места.

В женском же спринте и вовсе оказалось два победителя: Тея Грегорин и Кристина Палка пришли к финишу с одинаковым результатом 21 минута 42,2 секунды. У обеих спортсменок по одному промаху на дистанции. Третьей с отставанием в 5,3 секунды пришла спортсменка из Китая Тан Цзялинь.

Лучшая из россиянок Кристина Смирнова показала седьмой результат.

Сегодня заключительный день соревнований. Будут разыграны медали в гонке преследования среди юниоров и юниоров, а также среди представителей взрослого биатлона. Первыми в 15.00 по местному времени стартуют женщины, мужской заезд начнется через час в 16.00.

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