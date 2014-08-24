Польша и Словения поделили первое место в женском спринте

Серебряный и бронзовый медалист Олимпиады в Сочи Моравец показал в Тюмени результат в 24 минуты 30.8 секунды, допустив один промах на огневом рубеже.
На втором месте оказался представитель Бельгии Михаэль Рёш. Его отставание от лидера составило всего 6,5 секунд. Олимпийского чемпиона подвела стрельба: два промаха на дистанции.
Третьим на дистанции стал спортсмен из Словакии Мартин Отченаш с отставанием от лидера почти на 13 секунд. На рубеже у него также был один промах.
Россияне Иван Черезов и Александр Логинов заняли восьмое и десятое места.
В женском же спринте и вовсе оказалось два победителя: Тея Грегорин и Кристина Палка пришли к финишу с одинаковым результатом 21 минута 42,2 секунды. У обеих спортсменок по одному промаху на дистанции. Третьей с отставанием в 5,3 секунды пришла спортсменка из Китая Тан Цзялинь.
Лучшая из россиянок Кристина Смирнова показала седьмой результат.
Сегодня заключительный день соревнований. Будут разыграны медали в гонке преследования среди юниоров и юниоров, а также среди представителей взрослого биатлона. Первыми в 15.00 по местному времени стартуют женщины, мужской заезд начнется через час в 16.00.