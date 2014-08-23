Завод компании с мировым именем начал работу в Тюменской области

В торжественной церемонии, посвященной этому событию, принял участие врио губернатора Владимир Якушев. «Еще один завод из инвестиционного „портфеля“ нашего региона начинает выпуск продукции, важно, что он создан на территории бывшего предприятия этого же профиля. Это позволило сохранить коллектив, специалисты прошли переобучение и приступили к работе на современном оборудовании», — отметил Якушев.