Завод компании с мировым именем начал работу в Тюменской области

Компания KNAUF Insulation — один из мировых лидеров в области производства утеплителей приступила к комплексным испытаниям нового предприятия в Тюмени.
В торжественной церемонии, посвященной этому событию, принял участие врио губернатора Владимир Якушев. «Еще один завод из инвестиционного „портфеля“ нашего региона начинает выпуск продукции, важно, что он создан на территории бывшего предприятия этого же профиля. Это позволило сохранить коллектив, специалисты прошли переобучение и приступили к работе на современном оборудовании», — отметил Якушев.
Он подчеркнул, что KNAUF Insulation является надежным партнером для Тюменской области, уделяет пристальное внимание внедрению современных технологий, повышению производительности, демонстрирует высокую производственную культуру, активно работает с местными поставщиками.
В Сибири планируется модернизация железнодорожной ветки, инженерной инфраструктуры, хранилищ материалов
Генеральный директор KNAUF Insulation по России и СНГ Павел Вишняков рассказал, что одним из важных критериев при принятии решения об инвестировании именно в тюменский регион стали усилия областного правительства по улучшению условий для ведения бизнеса. «Мы рады обеспечить регионы Урала, Сибири и Казахстана высококачественной экологически чистой продукцией, планируем дальнейшее совершенствование производственной площадки, в частности модернизацию железнодорожной ветки, инженерной инфраструктуры, хранилищ материалов», — сообщил гендиректор.
Добавим, что в 2011 г. компания приобрела тюменский завод «ТИСМА», который производил теплоизоляционные материалы, а также часть территории ДСК-500 для дальнейшего расширения производства. Новый завод оснащен передовым оборудованием для производства теплоизоляции на основе стеклянного штапельного волокна.
Применение уникальной технологии ECOSE Technology позволяет производить натуральные безопасные утеплители без фенол-формальдегидных смол, исключительно на основе природных компонентов, что обеспечивает экологическую чистоту, как для предприятия, так и для окружающей среды и потребителя.
Применение уникальной технологии ECOSE Technology позволяет производить натуральные безопасные утеплители без фенол-формальдегидных смол
Планируемая производственная мощность — 40–45 тыс. тонн продукции в год, что в 8–10 раз больше мощности старого завода «Тисма». На 1 августа 2014 года численность сотрудников составляла 143 человека. Планируемое количество рабочих мест при выходе на проектную мощность — 200 чел.
Компания KNAUF основана в 1932 году как многонациональный производитель строительных материалов и систем. Компания KNAUF INSULATION — подразделение международной группы KNAUF — является одним из мировых лидеров в области производства утеплителей. Ее дивизионы располагаются более чем в 35 странах мира.
Годовой оборот компании составляет более 1,2 млрд. евро, а штат сотрудников превышает 5 000 человек. В России компания владеет двумя крупными заводами по производству минераловатных утеплителей. Первый завод компании был построен в конце 2007 года в Московской области, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Фото: http://www.uralint.ru