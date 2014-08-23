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В Тюмени раскрыта квартирная кража

23 августа 2014, 12:41
На днях сотрудниками уголовного розыска были установлены двое подозреваемых в совершении кражи из жилого помещения.
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Тюмень

1 августа в отдел полиции № 6 обратились жители города Тюмени, которые сообщили о том, что дверь в их частный дом накануне была взломана, а из помещения похитили электроинструменты, компьютерную и оргтехнику, а также другие вещи, представляющие ценность.

Только благодаря грамотной трехнедельной работе оперуполномоченных уголовного розыска, проведению различных поисковых мероприятий, подозреваемые в итоге были установлены.

Ранее судимый за угон 18-летний тюменец и его 19-летний ранее судимый за кражу приятель, являющийся студентом техникума, находясь в трезвом состоянии, решили получить выгоду далеко не честным путем. Убедившись, что в доме никого нет, молодые люди взломали дверной замок, проникли внутрь и прихватили с собой все, что представляет ценность.

Украденные вещи злоумышленники сразу же сдали в ломбард. Похищенное в настоящий момент изъято и будет возвращено законным владельцам. Подозреваемые находятся под стражей согласно ст. 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Фото: http://kramaxa.at.ua

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