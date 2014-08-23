В Тюмени раскрыта квартирная кража

Ранее судимый за угон 18-летний тюменец и его 19-летний ранее судимый за кражу приятель, являющийся студентом техникума, находясь в трезвом состоянии, решили получить выгоду далеко не честным путем. Убедившись, что в доме никого нет, молодые люди взломали дверной замок, проникли внутрь и прихватили с собой все, что представляет ценность.