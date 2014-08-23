Тюменские полицейские отличились в хоккее

На тюменскую площадку была приглашена хоккейная команда «Динамо» УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Несмотря на любительский уровень как команды с севера, так и команды «Полиция» УМВД России по Тюменской области, сражение было настоящим.
Первую шайбу в ворота соперника отправили тюменцы, затем не заставила себя долго ждать ответная шайба. Счет 1:1 терзал всех игроков почти до самого конца игры. И только смелые атаки позволили ХК «Полиция» собрать все усилия и переломить в третьем периоде игру в свою пользу.
Итог — заброшенная шайба в ворота северян. Счет 2:1, победу одержали полицейские юга Тюменской области. На мероприятии присутствовало руководство УМВД России по Тюменской области — начальник управления генерал-майор Юрий Алтынов, его первый заместитель генерал-майор Сергей Сидаш и другие руководители. Юрий Алтынов по окончанию игры поблагодарил гостей за приезд, вручил сувениры и пожелал дальнейших как спортивных, так и служебных успехов.
Капитан команды «Полиция», начальник УМВД России по г. Тюмени Геннадий Пеньков получил кубок победителя из рук генерал-майора Юрия Алтынова. В свою очередь Юрию Петровичу вручили именной свитер хоккейной команды «Полиция» УМВД России по Тюменской области, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.