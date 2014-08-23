Тюменские полицейские отличились в хоккее

Первую шайбу в ворота соперника отправили тюменцы, затем не заставила себя долго ждать ответная шайба. Счет 1:1 терзал всех игроков почти до самого конца игры. И только смелые атаки позволили ХК «Полиция» собрать все усилия и переломить в третьем периоде игру в свою пользу.