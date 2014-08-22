Выходные дни радуют, но погода огорчает

В субботу 23 августа, по данным сайта NashGorod.ru, днем будет относительно теплая погода. Столбики термометров покажут + 20 градусов. Ветра почти не будет — всего 1 м/с в западном направлении. Однако перед выходом из дома зонтик снова придется захватить. На протяжении всего дня временами будет идти дождь. К вечеру похолодает на три градуса, ветер усилится до 4 м/с, а дождь так и не прекратится.