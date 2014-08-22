Выходные дни радуют, но погода огорчает

В субботу 23 августа, по данным сайта NashGorod.ru, днем будет относительно теплая погода. Столбики термометров покажут + 20 градусов. Ветра почти не будет — всего 1 м/с в западном направлении. Однако перед выходом из дома зонтик снова придется захватить. На протяжении всего дня временами будет идти дождь. К вечеру похолодает на три градуса, ветер усилится до 4 м/с, а дождь так и не прекратится.
Согласно данным сайта GisMeteo.ru, в воскресенье 24 августа погода также будет капризной. Днем воздух прогреется до +22 градусов, небо затянут облака, да и ветер будет достаточно холодным северо-западным. Вечером прогнозируется понижение температуры до + 18 градусов, ветер станет холоднее, сменив свое направление на северное.
К тому же, по сообщению департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени, в воскресенье вечером поднимется сильнейший ветер скоростью 18 м/с, а по югу Тюменской области и до 19 м/с. Не порадует тюменцев и то обстоятельство, что на территории всей области ожидаются сильные дожди с грозами.
Фото: http://ru.publika.md