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Выходные дни радуют, но погода огорчает

22 августа 2014, 16:24
На сегодняшний день погоду в Тюмени нельзя охарактеризовать однозначно. 22 августа за окнами тепло — температура воздуха + 24 градуса при слабом северном ветре скоростью 2 м/с. Но все портит холодный дождь, который постепенно усиливается. Весь город вооружается зонтиками.
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Тюмень

В субботу 23 августа, по данным сайта NashGorod.ru, днем будет относительно теплая погода. Столбики термометров покажут + 20 градусов. Ветра почти не будет — всего 1 м/с в западном направлении. Однако перед выходом из дома зонтик снова придется захватить. На протяжении всего дня временами будет идти дождь. К вечеру похолодает на три градуса, ветер усилится до 4 м/с, а дождь так и не прекратится.

Согласно данным сайта GisMeteo.ru, в воскресенье 24 августа погода также будет капризной. Днем воздух прогреется до +22 градусов, небо затянут облака, да и ветер будет достаточно холодным северо-западным. Вечером прогнозируется понижение температуры до + 18 градусов, ветер станет холоднее, сменив свое направление на северное.

К тому же, по сообщению департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени, в воскресенье вечером поднимется сильнейший ветер скоростью 18 м/с, а по югу Тюменской области и до 19 м/с. Не порадует тюменцев и то обстоятельство, что на территории всей области ожидаются сильные дожди с грозами.

Фото: http://ru.publika.md

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