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В запрете на ввоз молока нашли лазейку

22 августа 2014, 10:35
Отмена запрета на поставки в Россию безлактозного молока из стран Евросоюза и США открывает лазейку для иностранных производителей. Об этом говорится в заявлении национального союза производителей молока «Союзмолоко».

Безлактозное молоко, как отметили в Союзе производителей, составляло лишь 1% от общего рынка молока и в основном поставлялось из Финляндии. При этом российские предприятия могли нарастить производство для ликвидации дефицита этого продукта.

В то же время, по мнению Союза, снятие запрета на поставки безлактозного молока может привести к тому, что иностранные предприятия перейдут на производство молочных продуктов без лактозы, благодаря чему смогут экспортировать их в Россию.

«Таким образом, у производителей появится лазейка для возобновления поставок в Россию молочной продукции в промышленных масштабах абсолютно легально, несмотря на введенные санкции», — констатировали в «Союзмолоке».

Фото: http://mynews-in.net

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