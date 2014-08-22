В запрете на ввоз молока нашли лазейку

Безлактозное молоко, как отметили в Союзе производителей, составляло лишь 1% от общего рынка молока и в основном поставлялось из Финляндии. При этом российские предприятия могли нарастить производство для ликвидации дефицита этого продукта.
В то же время, по мнению Союза, снятие запрета на поставки безлактозного молока может привести к тому, что иностранные предприятия перейдут на производство молочных продуктов без лактозы, благодаря чему смогут экспортировать их в Россию.
«Таким образом, у производителей появится лазейка для возобновления поставок в Россию молочной продукции в промышленных масштабах абсолютно легально, несмотря на введенные санкции», — констатировали в «Союзмолоке».
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