Украинским детям вручили светящиеся рюкзаки

Дети с удовольствием познакомились с тюменской «зеброй» и сфотографировались с ней. Они пообещали инспекторам ГИБДД всегда соблюдать правила дорожного движения. В Госавтоинспекции надеются, что яркие рюкзачки сделают безопасней путь от школы до дома детей, на чью долю и без того выпало немало опасностей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.