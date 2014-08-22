Украинским детям вручили светящиеся рюкзаки

В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции вручили рюкзаки и световозвращатели детям-беженцам из Украины.
Рюкзаки со световозвращающей полосой, кружки с логотипом «Пешеход, на переход!» и световозвращатели инспекторы вручили 20-ти будущим первоклассникам, маленьким украинцам, которых радушно встретила Тюмень.
Этим малышам вскоре придется не просто каждый ходить в школу и обратно, им придется выбирать безопасный путь по незнакомому пока еще городу. Это вдвойне опасно. Поэтому очень важно, чтобы дети вместе с родителями повторили правила дорожной безопасности.
Акция по вручению подарков детям-беженцам организована тюменским отделением Российского детского фонда. Госавтоинспекция сразу решила принять в ней участие. Заместитель директора тюменского отделения фонда Галина Сушинских пожелала всем детям безопасной дороги в школу, счастья и отличных отметок.
Дети с удовольствием познакомились с тюменской «зеброй» и сфотографировались с ней. Они пообещали инспекторам ГИБДД всегда соблюдать правила дорожного движения. В Госавтоинспекции надеются, что яркие рюкзачки сделают безопасней путь от школы до дома детей, на чью долю и без того выпало немало опасностей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Фото: http://svit24.net