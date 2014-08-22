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Украинским детям вручили светящиеся рюкзаки

22 августа 2014, 09:27
В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции вручили рюкзаки и световозращатели детям-беженцам из Украины
Сюжет
УМВД

В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции вручили рюкзаки и световозвращатели детям-беженцам из Украины.

Рюкзаки со световозвращающей полосой, кружки с логотипом «Пешеход, на переход!» и световозвращатели инспекторы вручили 20-ти будущим первоклассникам, маленьким украинцам, которых радушно встретила Тюмень.

Этим малышам вскоре придется не просто каждый ходить в школу и обратно, им придется выбирать безопасный путь по незнакомому пока еще городу. Это вдвойне опасно. Поэтому очень важно, чтобы дети вместе с родителями повторили правила дорожной безопасности.

Акция по вручению подарков детям-беженцам организована тюменским отделением Российского детского фонда. Госавтоинспекция сразу решила принять в ней участие. Заместитель директора тюменского отделения фонда Галина Сушинских пожелала всем детям безопасной дороги в школу, счастья и отличных отметок.

Дети с удовольствием познакомились с тюменской «зеброй» и сфотографировались с ней. Они пообещали инспекторам ГИБДД всегда соблюдать правила дорожного движения. В Госавтоинспекции надеются, что яркие рюкзачки сделают безопасней путь от школы до дома детей, на чью долю и без того выпало немало опасностей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Фото: http://svit24.net

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