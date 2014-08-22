Куда пойти в выходные 23–24 августа

Музейный комплекс имени И. Я. Словцова предлагает жителям и гостям областной столицы сменить городскую суету на иное пространственно-временное измерение, посетив субботние мероприятия проекта «Бархатные вечера в музеях». 23 августа 2014 г. в музее «Дом Машарова» откроется «Музейный портал: между прошлым и настоящим», а в Музее-усадьбе Колокольниковых будет показана «ОБЪЕКТИВная Тюмень». Также будет организован музейный фотообмен «Тюмень культурная — в объективе…», в котором каждый желающий сможет принять участие, поделившись своими фотоработами. В завершение вечера состоится показ фильмов «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Приключения итальянцев в России» в летнем кинотеатре Музея-усадьбы Колокольниковых.