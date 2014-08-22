Куда пойти в выходные 23–24 августа

Концерт
Самым заметным мероприятием этих выходных будет пятый фестиваль рок-музыки «Катись, квадрат». Горожан ждут выступления групп СЛОТ, Stigmata и «Бригадный подряд». Ранее были названы еще два звездных коллектива, которые выступят перед тюменцами: «Пилот» и «Смысловые галлюцинации». Концерт состоится на Воронинских горках. Начало в 12.00. Входной билет — 500 руб., школьникам — скидки.
Музей
Музейный комплекс имени И. Я. Словцова предлагает жителям и гостям областной столицы сменить городскую суету на иное пространственно-временное измерение, посетив субботние мероприятия проекта «Бархатные вечера в музеях». 23 августа 2014 г. в музее «Дом Машарова» откроется «Музейный портал: между прошлым и настоящим», а в Музее-усадьбе Колокольниковых будет показана «ОБЪЕКТИВная Тюмень». Также будет организован музейный фотообмен «Тюмень культурная — в объективе…», в котором каждый желающий сможет принять участие, поделившись своими фотоработами. В завершение вечера состоится показ фильмов «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Приключения итальянцев в России» в летнем кинотеатре Музея-усадьбы Колокольниковых.
Музей «Дом Машарова» приглашает на мастер-класс «И он удачу тебе принесет» по изготовлению талисмана — японского журавлика в технике оригами. Не упустите своего шанса поймать удачу за хвост! Кроме того, музей представляет искаженную реальность в кривых зеркалах комнаты смеха, экскурсионную игровую программу по выставке «Извольте чаю откушать», особенный «музейный» чай по рецепту хозяйки дома Екатерины Евграфовны Машаровой. Только в рамках программы «Музейный портал: между прошлым и настоящим» на выставке «Семейный альбом» вам расскажут легенды об экспонатах конца XIX–XX вв., тюменских купеческих семьях, которым они принадлежали.
Пополните впечатлениями вашу копилку воспоминаний 23 августа с 15:00 до 22:00 в Музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 18, 20); Музее «Дом Машарова»
(ул. Ленина, 24).
Выставка
В течение всего дня, с 10 до 18 часов, 23 августа в тюменском Технопарке, можно будет совершенно бесплатно получить индивидуальную консультацию, а также прослушать свежайшую информацию из первых уст. Здесь пройдет «День решения квартирного вопроса».
Разное
Необычный уикенд «Старая школа» для тюменцев пройдет в парке «Школьный» 23 августа в 11:00. Гостей мероприятия ждут турнир по пинг-понгу, настольные игры, выездной чайный клуб, батут и много музыки, информирует молодежный пресс-центр «Стрижи».
23 августа фестиваль мировых креативных роликов «100 франков» откроет свои двери для всех желающих вдохновиться в формате большого показа в кинотеатре «КиноМакс». Начало шоу-программы в 20.00.
«У людей сформировался стереотип, что реклама — это что-то скучное, серое и постоянно раздражающее. Но самом деле это не так. Реклама может быть веселой, остроумной, захватывающей и интригующей, той, которую хочется смотреть и пересматривать», — рассказал руководитель фестиваля «100 франков» в России, директор «Z&G.Branding» Владимир Жолобов.
Тысячи увлекающихся творчеством людей, профессионалов и любителей соберутся вместе для обмена знаниями, опытом, знакомства с новой продукцией и, конечно же, общения на Фестивале «Радость творчества». Каждый сможет задать вопросы производителям, узнать о новинках в мире рукоделия, поучаствовать в мастер-классах, научиться новым техникам и приёмам. Творческие люди, попав в такую среду, легко находят друзей и единомышленников.
23 августа в рамках летнего спортивного марафона на велосипедах «Велопереполох», посвященного Дню государственного флага России, тюменская молодежь соберется в 12 часов возле Центра татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11). Команде участников будет выдано первое задание, выполнив его, нужно отгадать следующую точку пребывания. Команда отправляется по отгаданному маршруту, по прибытии на «точку» делает коллективное фото. Следующее задание — перевести зашифрованный текст. Отгадав, отправляются в следующий пункт. И вновь коллективное фото. Дальнейшее задание заключается в разгадке текста, зашифрованного по азбуке Морзе. Выполнив все задания организаторов, команды прибывают в конечную точку! Очередное коллективное фото. Победившая команда награждается дипломом и призами.
В библиотеке-филиале № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 12 часов 23 августа начнется видеопрезентация «В жарком пламени грозной войны». В рамках празднования юбилея победы на Курской дуге в библиотеке пройдёт мероприятие, посвященное одному из самых великих и героических сражений Великой Отечественной войны. Будет показан видеоролик «На огненной дуге», благодаря которому читатели окунутся в атмосферу тяжёлых дней Курской битвы. Фильм напомнит читателям о том, что Курская битва считается самым крупным танковым сражением в истории Великой Отечественной войны.
23 августа в 12.00 — начало мастер-класса «В каждой избушке свои игрушки» в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2). Ребята познакомятся с историей русской тряпичной куклы и самостоятельно изготовят игровых кукол: «пеленашку», «утешницу» и «зайчика на пальчик».
23 и 24 августа в Тюмени пройдет четвертый заключительный этап открытого чемпионата Уральского федерального округа по дрифту. Местом встречи автогонщиков неизменно станет площадка автодрома ДОСААФ в жилом районе Метелёво (напротив СК «Партиком», проезд Воронинские горки, 101, к.1).
В кинотеатре Синема парк 24 августа состоится эксклюзивный Всероссийский премьерный показ нового зрелищного захватывающего фильма IMAX «Остров Лемуров: Мадагаскар 3D». В 15 часов.