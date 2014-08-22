Горячие новости: авиашоу в Плеханово, смерть Любови Лешуковой и закрытие «Макдоналдсов»

Компания UTair 16 августа организовала в аэропорту «Плеханово» авиашоу, которое по традиции проводит раз в два года. В программе мероприятия были показательные выступления самолетов, вертолетов и парашютистов. Все желающие могли беспрепятственно посидеть за штурвалами винтокрылых машин на земле, а за умеренную плату и прокатиться по небу на самолетах и вертолетах. Мероприятие без преувеличения посетили тысячи тюменцев, включая и маленьких детей. Впрочем, далеко не все пользователи NashGorod.ru разделили общий восторг от шоу. Кто-то и вовсе сделал вывод, что оно деградирует.
Трагическая новость о смерти художественного руководителя и режиссера молодежного театра «Мимикрия» Любови Лешуковой пришла в середине недели, 20 августа. Худрук театра скончалась на 37-ом году жизни в результате инсульта. Более 3 тысяч тюменцев узнали об этом из сообщения NashGorod.ru, многие откликнулись соболезнованиями и словами благодарности. «Это огромная потеря не только для близких, но и для всех тюменцев, кто хоть немного был знаком с театром Любовь Юрьевны…" — таким стал наиболее красноречивый комментарий по поводу этого известия.
Всю прошедшую пятницу пользователи читали и комментировали новость о закрытии четырех ресторанов «Макдоналдс» в Москве. Несмотря на то, что о судьбе тюменского заведения пока нет достоверной информации, тема эта вызвала живейшее обсуждение у пользователей. В комментариях они развернули нешуточную дискуссию по поводу вредности пищи знаменитой сети закусочных, сравнивая ее с традиционным российским перекусом, вроде блинов, пельменей и жареной картошки. Многие отмечают явный политический подтекст подобных проверок, а также возмущаются ущемлением свободы выбора между традиционной едой и заграничными гамбургерами. В целом же пользователям тенденция запрещать заграничное, особенно в столь явной форме, пришлась совсем не по вкусу.
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