Горячие новости: авиашоу в Плеханово, смерть Любови Лешуковой и закрытие «Макдоналдсов»

Всю прошедшую пятницу пользователи читали и комментировали новость о закрытии четырех ресторанов «Макдоналдс» в Москве. Несмотря на то, что о судьбе тюменского заведения пока нет достоверной информации, тема эта вызвала живейшее обсуждение у пользователей. В комментариях они развернули нешуточную дискуссию по поводу вредности пищи знаменитой сети закусочных, сравнивая ее с традиционным российским перекусом, вроде блинов, пельменей и жареной картошки. Многие отмечают явный политический подтекст подобных проверок, а также возмущаются ущемлением свободы выбора между традиционной едой и заграничными гамбургерами. В целом же пользователям тенденция запрещать заграничное, особенно в столь явной форме, пришлась совсем не по вкусу.