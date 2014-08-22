Чехия выиграла «микст» в Тюмени. Россияне четвертые

В составе сборной Чехии выступали лидеры сборной Вероника Виткова, Габриэла Соукалова, Онджей Моравец и Михал Шлезингр. Итоговое время победителей составило 1:13:01, лучшее время на круге показала Виткова, которая стартовала первой — 16:53.0
Второй к финишу пришла сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Вали Семеренко, Артема Примы и Сергея Семенова. Их отставание от лидеров гонки составило +1:47.8 мин. На дистанции им пришлось использовать три дополнительных патрона.
Бронзу в гонке выиграла сборная Словении (Андреа Мали, Тея Грегорин, Клемен Бауэр и Ленарт Облак) с результатом в 1:15:49.8 (отставание от лидера +2:48.7). Ленарт Облак вынужден был отправиться на два штрафных круга после «стойки», команда использовала двенадцать дополнительных патронов.
Сборная России же осталась на четвертой позиции с отставанием от золотых медалистов в +3:12.7. По итогам первого заезда россияне держались на третьем месте, однако, после этапа Ольги Подчуфаровой откатились сразу на седьмое место. В итоге общими усилиями мужской части команды хозяевам соревнований с двенадцатью промахами удалось отвоевать лишь четвертую позицию.
Российские юниоры выступили успешнее своих взрослых коллег. У юниорской сборной в составе Екатерины Муралеевой, Кристины Ильченко, Ивана Печенкина и Владислава Томилова серебряная медаль. Они уступили лидерам гонки, чехам, 2 минуты и 47,7 секунды. Третьими стали украинцы. Всего в юниорской гонке принимали участие четыре сборные.
Суббота, 23 августа, для сборной России продолжится мужским и женским спринтом. На сегодня запланированы аналогичные соревнования у юниоров.
Фото: http://summerbiathlon.csp72.ru/