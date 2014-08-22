Чехия выиграла «микст» в Тюмени. Россияне четвертые

Сборная России же осталась на четвертой позиции с отставанием от золотых медалистов в +3:12.7. По итогам первого заезда россияне держались на третьем месте, однако, после этапа Ольги Подчуфаровой откатились сразу на седьмое место. В итоге общими усилиями мужской части команды хозяевам соревнований с двенадцатью промахами удалось отвоевать лишь четвертую позицию.