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«Жемчужину Сибири» и биатлонистов застраховали на 1,8 млрд. рублей

21 августа 2014, 17:44
Страховая группа УРАЛСИБ застраховала спортивный центр «Жемчужина Сибири» и участников Чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в Тюмени. Совокупный лимит страховой суммы составил 1,8 млрд. рублей.

Согласно данным пресс-службы страховой компании, 150 спортсменов застрахованы от несчастных случаев на время действия Чемпионата мира по летнему биатлону. В этот период включены и время проведения тренировок, и непосредственно сами гонки, а также проезд спортсменов к месту их проведения и обратно.

Сам же комплекс «Жемчужина Сибири» общей площадью 8 тысяч квадратных метров получил страховку от имущественных рисков. В рамках договора застрахованы административно-бытовой комплекс, где расположены трибуны болельщиков, здание сервисного обслуживания и лыжероллерная трасса длиной в 4,42 км, на которой выступают спортсмены. В программу страхования включен широкий перечень рисков, в том числе повреждение, уничтожение или утрата застрахованного имущества в результате пожара, удара молнии, взрыва, затопления, противоправных действий третьих лиц.

#Новости#Страхование#Спортсмены#Жемчужина Сибири#Летний биатлон#Алексей#Спорт
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