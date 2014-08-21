«Жемчужину Сибири» и биатлонистов застраховали на 1,8 млрд. рублей

Согласно данным пресс-службы страховой компании, 150 спортсменов застрахованы от несчастных случаев на время действия Чемпионата мира по летнему биатлону. В этот период включены и время проведения тренировок, и непосредственно сами гонки, а также проезд спортсменов к месту их проведения и обратно.
Сам же комплекс «Жемчужина Сибири» общей площадью 8 тысяч квадратных метров получил страховку от имущественных рисков. В рамках договора застрахованы административно-бытовой комплекс, где расположены трибуны болельщиков, здание сервисного обслуживания и лыжероллерная трасса длиной в 4,42 км, на которой выступают спортсмены. В программу страхования включен широкий перечень рисков, в том числе повреждение, уничтожение или утрата застрахованного имущества в результате пожара, удара молнии, взрыва, затопления, противоправных действий третьих лиц.