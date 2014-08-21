«Жемчужину Сибири» и биатлонистов застраховали на 1,8 млрд. рублей

Согласно данным пресс-службы страховой компании, 150 спортсменов застрахованы от несчастных случаев на время действия Чемпионата мира по летнему биатлону. В этот период включены и время проведения тренировок, и непосредственно сами гонки, а также проезд спортсменов к месту их проведения и обратно.