Зампред Европарламента призвал исключить рубль из международного финансового оборота

«Российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой, рубль нужно исключить из международного финансового оборота», — заявил Чарнецкий, выступая в польском сейме в среду, 20 августа.
По его словам, «в отношении России следует подготовить заранее профилактические санкции и работать на опережение».
«Чтобы противостоять агрессивным милитаристским действиям России, следует рассматривать профилактические санкции», — приводит слова Чарнецкого газета Wyborcza. — Европейцы должны проявить мудрость до того, как наступили вредные последствия, а не постфактум, и именно поэтому мы предлагаем профилактические санкции, а не только те, которые являются ответом на действия России. Президент Владимир Путин должен знать, чего бояться, что его ждет.
Среди возможных мер были упомянуты, помимо ограничения конвертируемости рубля, уменьшение закупок российских энергоносителей, контроль над транзитом российского газа в Европу. Чарнецкий является вице-спикером Европарламента нового созыва. Он был избран евродепутатом от Польши по партийному списку консервативной партии «Право и справедливость».
Напомним, первый пакет санкций ЕС против России вступил в силу в марте 2014 года в ответ на присоединение Крыма к России. В черный список попали российские чиновники и бизнесмены, а также руководители самопровозглашенных народных республик Донбасса. Ограничения подразумевают запрет въезда и заморозку счетов. В конце июля Брюссель распространил ограничительные меры на различные секторы российской экономики. В частности, доступа к долгосрочному финансированию в Европе были лишены крупнейшие банки РФ с госучастием, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк.
7 августа в ответ на санкции, которые ряд стран ввел против России из-за событий на Украине, Москва объявила о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Ограничения вводятся сроком на один год. Эмбарго на продукты не коснулось детского питания.
Фото: newsufa.ru