Зампред Европарламента призвал исключить рубль из международного финансового оборота

Напомним, первый пакет санкций ЕС против России вступил в силу в марте 2014 года в ответ на присоединение Крыма к России. В черный список попали российские чиновники и бизнесмены, а также руководители самопровозглашенных народных республик Донбасса. Ограничения подразумевают запрет въезда и заморозку счетов. В конце июля Брюссель распространил ограничительные меры на различные секторы российской экономики. В частности, доступа к долгосрочному финансированию в Европе были лишены крупнейшие банки РФ с госучастием, в том числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк.