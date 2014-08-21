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Юные тюменцы попросили водителей притормозить

21 августа 2014, 16:11
Управление ГИБДД по Тюменской области провело сегодня, 21 августа, ежегодную профилактическую акцию «Внимание — дети!». Юные тюменцы в светоотражающих жилетах на улице Республики раздали автомобилистам памятки и напомнили, что на дорогах и в особенности на пешеходных переходах нужно быть бдительными.
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Дети

Начало акции дали руководитель УГИБДД Геннадий Лоточкин и заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов. Они перевели детей через улицу Республики по «зебре», а затем при содействии инспекторов ГИБДД начали останавливать водителей и вручать им памятки и воздушные шары с надписью «Притормози!».

В ходе акции полковник Лоточкин отметил, что до 10 сентября в школах области пройдет ряд уроков, посвященных безопасному поведению на улицах. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверят дорожные условия в районе всех общеобразовательных учреждений в преддверие нового учебного года. Также запланирован ряд рейдов по пресечению нарушений ПДД детьми и взрослыми.

Профилактика детского травматизма по словам Лоточкина приносит определенные результаты — удалось снизить тяжесть ДТП с участием детей. За прошлый год на дорогах региона погибли более 20 детей. За семь месяцев этого года жертвами аварий стали четыре ребенка.

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