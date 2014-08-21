Юные тюменцы попросили водителей притормозить

Начало акции дали руководитель УГИБДД Геннадий Лоточкин и заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов. Они перевели детей через улицу Республики по «зебре», а затем при содействии инспекторов ГИБДД начали останавливать водителей и вручать им памятки и воздушные шары с надписью «Притормози!».
В ходе акции полковник Лоточкин отметил, что до 10 сентября в школах области пройдет ряд уроков, посвященных безопасному поведению на улицах. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверят дорожные условия в районе всех общеобразовательных учреждений в преддверие нового учебного года. Также запланирован ряд рейдов по пресечению нарушений ПДД детьми и взрослыми.
Профилактика детского травматизма по словам Лоточкина приносит определенные результаты — удалось снизить тяжесть ДТП с участием детей. За прошлый год на дорогах региона погибли более 20 детей. За семь месяцев этого года жертвами аварий стали четыре ребенка.