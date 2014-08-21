Юные тюменцы попросили водителей притормозить

В ходе акции полковник Лоточкин отметил, что до 10 сентября в школах области пройдет ряд уроков, посвященных безопасному поведению на улицах. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции проверят дорожные условия в районе всех общеобразовательных учреждений в преддверие нового учебного года. Также запланирован ряд рейдов по пресечению нарушений ПДД детьми и взрослыми.