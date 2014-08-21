Тюменцев зовут на «Выходные распродаж»

В преддверии нового сезона ТРЦ «Малахит» поможет не потеряться во всем многообразии магазинов и быстро подобрать нужные вам вещи совместно с центром эстетики и досуга «Преображение» непосредственно в магазинах и бутиках ТРЦ совершенно бесплатно. В течение нескольких часов будет осуществляться вся программа шоппинга, а Вы будете избавлены от ненужных покупок и бесцельной траты времени и денег. В эти дни посетителей «Малахита» будут ждать бесплатные мастер-классы по макияжу и прическам, сопровождение стилистов, консультации по уходу за руками, мастер-классы по созданию стильных украшений.