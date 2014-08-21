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Тюменцев зовут на «Выходные распродаж»

21 августа 2014, 13:16
В ближайшие дни, 23 и 24 августа, в ТРЦ «Малахит» состоятся «Выходные распродаж». В течение двух дней более 80 магазинов предоставят скидки на летние и осенние коллекции.

В преддверии нового сезона ТРЦ «Малахит» поможет не потеряться во всем многообразии магазинов и быстро подобрать нужные вам вещи совместно с центром эстетики и досуга «Преображение» непосредственно в магазинах и бутиках ТРЦ совершенно бесплатно. В течение нескольких часов будет осуществляться вся программа шоппинга, а Вы будете избавлены от ненужных покупок и бесцельной траты времени и денег. В эти дни посетителей «Малахита» будут ждать бесплатные мастер-классы по макияжу и прическам, сопровождение стилистов, консультации по уходу за руками, мастер-классы по созданию стильных украшений.

Всех пришедших ожидает много приятных сюрпризов, конкурсов, подарков.

При каждой покупке карта Malloko в подарок!

#Новости#Скидки#ТРЦ Малахит#Женя#Общество
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