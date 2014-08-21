Треть операций через банкоматы Сбербанка — платежи за различные услуги

Через банкоматы и терминалы можно оплатить услуги ЖКХ , образовательных и дошкольных учреждений, мобильную и стационарную связь, Интернет, выполнить перевод с карты на карту, подключить услуги «Автоплатеж», «Мобильный банк», «Сбербанк Онлайн», а также открыть вклад под повышенную процентную ставку.