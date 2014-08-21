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Треть операций через банкоматы Сбербанка — платежи за различные услуги

21 августа 2014, 17:21
С начала 2014 года жители Западной Сибири совершили через устройства самообслуживания Сбербанка почти 85 млн транзакций на общую сумму свыше полмиллиарда рублей.

В среднем клиенты ежемесячно совершали 13 млн транзакций. Почти треть операций приходится на оплату различных услуг (сотовая связь, ЖКХ, Интернет, ТВ, детский сад).

«Устройства самообслуживания Сбербанка — это не только оборудование для приема и выдачи наличных денежных средств, это мультиканальный безопасный сервис, дающий возможность в любое удобное время самостоятельно осуществлять многие банковские операции», — комментирует заместитель директора управления «Банк XXI» Западно-Сибирского банка Сбербанка Роман Абрамов.

Через банкоматы и терминалы можно оплатить услуги ЖКХ, образовательных и дошкольных учреждений, мобильную и стационарную связь, Интернет, выполнить перевод с карты на карту, подключить услуги «Автоплатеж», «Мобильный банк», «Сбербанк Онлайн», а также открыть вклад под повышенную процентную ставку.

Кроме того, через устройства самообслуживания можно подать заявку на ипотеку, потребительский кредит, кредитную карту, и сотрудники банка свяжутся с клиентом по указанному телефону, проконсультируют по вопросам получения кредита.

Всего в Западной Сибири действует около 3 600 устройств самообслуживания Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

#Новости#Сбербанк#Банкоматы#Западно-Сибирский банк Сбербанка России#Женя#Экономика
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