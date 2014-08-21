Попытка получить кредит по фальшивому паспорту провалилась

Расследованием установлено, что в начале июля 2014 года Джураев приобрел у дельцов фальшивый паспорт гражданина Российской Федерации. 18 июля 2014 года для получения кредита на сумму 16 тыс. рублей он обратился в магазин малого кредитования, где предъявил фальшивый паспорт.