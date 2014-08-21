Попытка получить кредит по фальшивому паспорту провалилась

Мировой судья Ленинского округа г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Республики Таджикистан Есина Джураева.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Расследованием установлено, что в начале июля 2014 года Джураев приобрел у дельцов фальшивый паспорт гражданина Российской Федерации. 18 июля 2014 года для получения кредита на сумму 16 тыс. рублей он обратился в магазин малого кредитования, где предъявил фальшивый паспорт.
При проверке документов сотрудница магазина обнаружила, что паспорт фальшивый, и вызвала полицию. Суд подверг Есина Джураева штрафу в размере 25 тыс. рублей, сообщает прокуратура Ленинского округа г. Тюмени.
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