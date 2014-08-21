Летний биатлон: за золото в эстафете поборются 12 команд

Согласно протоколам на официальном сайте Чемпионата мира, во взрослом миксте будут принимать участие 12 команд. Начнется он в 18 часов по местному времени.
В российской команде на гонки заявлены двое представителей Центра спортивной подготовки Тюменской области: неоднократный чемпион мировых первенств и призер Олимпийских игр Иван Черезов, а также обладатель наград Кубка мира Андрей Маковеев.
Женская часть сборной на этих стартах представлена серебряный призер Олимпиады в Сочи Яна Романова, а также москвичка Ольга Подчуфарова.
Юниорская сборная страны будет представлена сразу тремя тюменскими спортсменами: Екатериной Муралеевой, Кристиной Ильченко и Иваном Печенкиным. Компанию им составит биатлонист из Югры Владислав Томилов. Противостоять российским юниорам будут четыре сборные из Чехии, Украины, Эстонии и Южной Кореи. Гонки состоятся до начала взрослого этапа в 15.30.