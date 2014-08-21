Летний биатлон: за золото в эстафете поборются 12 команд

Юниорская сборная страны будет представлена сразу тремя тюменскими спортсменами: Екатериной Муралеевой, Кристиной Ильченко и Иваном Печенкиным. Компанию им составит биатлонист из Югры Владислав Томилов. Противостоять российским юниорам будут четыре сборные из Чехии, Украины, Эстонии и Южной Кореи. Гонки состоятся до начала взрослого этапа в 15.30.