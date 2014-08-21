Четверых в Тюмени поймали с «синтетикой»

В общей сложности экспертами было установлено, что у 21-летнего безработного тюменца и его 18-летнего также неработающего товарища изъято более 700 граммов марихуаны. Ранее молодые люди в совершении правонарушений и преступлений замечены не были, и запрещенное растение нарвали, чтобы приготовить наркотик для собственного потребления, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.