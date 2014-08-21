Четверых в Тюмени поймали с «синтетикой»

Так, экипажем патрульно-постовой службы в вечернее время при выезде на вызов по нарушению общественного порядка в подъезде одного из домов по улице Немцова был замечен подозрительный гражданин. У студента третьего курса колледжа было изъято более 3 граммов синтетического наркотика.
Через час после этого экипажем вневедомственной охраны у 31-летнего тюменца, задержанного около одного из домов по улице Республики, было изъято около 1 грамма синтетического наркотика.
Также сотрудником уголовного розыска и участковым уполномоченным отдела полиции № 1 в ходе проведения специализированных мероприятий по реализации оперативной информации были задержаны двое граждан, нарвавших коноплю для приготовления наркотика.
В общей сложности экспертами было установлено, что у 21-летнего безработного тюменца и его 18-летнего также неработающего товарища изъято более 700 граммов марихуаны. Ранее молодые люди в совершении правонарушений и преступлений замечены не были, и запрещенное растение нарвали, чтобы приготовить наркотик для собственного потребления, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
По всем фактам возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств. Сотрудники полиции напоминают, что в УМВД России по г. Тюмени работает телефон доверия — 799–855. Возможно, поделившись значимой информацией, вы спасете чью-то жизнь.
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