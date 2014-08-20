В Тюмени обсудят «Феномен Распутина»

В ходе мероприятия, участниками которого станут представители научных кругов и туриндустрии региона, прозвучат доклады о жизни и историческом вкладе нашего всемирно известного земляка, Григория Распутина.
В последние десятилетия мистический образ «царского друга» активно используется в массовой культуре. Что в судьбе фаворита Николая II так привлекает писателей, публицистов и режиссеров? Как отделить в сознании людей объективные исторические факты от легенд, слухов и художественных клеше? Вот основные вопросы, на которые предстоит ответить участникам конференции.
Также будет затронута тема сохранения на территории Тюменской области исторических памятников, связанных с именем Распутина, и их активного включение в программы новых туристических маршрутов.
Одним из наиболее популярных «распутинских мест» является частный дом-музей в селе Покровское, где Распутин родился и жил до 28 лет. Экспозицию, составленную из уникальных экспонатов (личных вещей, фотографий и записей Григория), участники проекта «Дни Распутина» смогут увидеть во время специально организованной экскурсии.
Учредителем мероприятия выступил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.