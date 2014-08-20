В Тюмени обсудят «Феномен Распутина»

В последние десятилетия мистический образ «царского друга» активно используется в массовой культуре. Что в судьбе фаворита Николая II так привлекает писателей, публицистов и режиссеров? Как отделить в сознании людей объективные исторические факты от легенд, слухов и художественных клеше? Вот основные вопросы, на которые предстоит ответить участникам конференции.