Ушла из жизни Любовь Лешукова

19 августа 2014 года не стало основателя этого театра. Информация об этом распространилась по социальным сетям. О трагедии сообщила журналист Марина Жабровец: «Умерла Любочка Лешукова. Расскажите всем об этой трагедии. Пусть все, кто сможет, придет с ней попрощаться. Вся информация будет чуть позже», — сообщила она на своей странице Вконтакте.