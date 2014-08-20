Ушла из жизни Любовь Лешукова

19 августа 2014 года не стало основателя этого театра. Информация об этом распространилась по социальным сетям. О трагедии сообщила журналист Марина Жабровец: «Умерла Любочка Лешукова. Расскажите всем об этой трагедии. Пусть все, кто сможет, придет с ней попрощаться. Вся информация будет чуть позже», — сообщила она на своей странице Вконтакте.
Напомним, молодежный театр «Мимикрия» появился в Тюмени в мае 2003 года. Театр неоднократно становился дипломантом и лауреатом областных, региональных и международных фестивалей театрального творчества в городах Тюмени, Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске, Санкт-Петербурге, Челябинске и других. Сейчас Театр «Мимикрия» признанный бренд молодежной театральной культуры в Тюмени, формирующий культурную среду города и растущий вместе с ней.
Информация о смерти руководителя театра потрясла общественность. В официальной группе «ВКонтакте» граждане высказывают слова соболезнования.
Редакция NashGorod.ru также выражает свои соболезнования. Скорбим. Вечная, светлая память.
Прощание с ней состоится в пятницу, 22 августа, в Тюменском театре кукол (ул. Кирова 36) с 10:00 до 13:00 часов.