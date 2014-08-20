На дорогах города появились «ДЕТИ»

Скоро осень вступает в свои права, и начинается учебный год. Дороги города Тюмени преображаются — наносится разметка «зебра» на пешеходных переходах. На ста участках проезжей части по пути следования в школы областного центра нанесена дорожная разметка в виде надписей «Дети» и изображение дорожного знака «Дети». Еще на 310 участках такая разметка появится в ближайшие дни.
«Этим летом в районах расположения тюменских школ построены 6 светофоров, в том числе 5 с вызывным устройством для пешеходов, а также светосигнальный комплекс на улице Ставропольской», — информирует Госавтоинспекция Тюменской области.
Как сообщил начальник отделения безопасности дорожного движения Администрации Тюмени Антон Иванькович, до 1 сентября появится еще один светофор, в проезде от центра Дзюдо к улице Федорова.
Построены 19 новых подходов от тротуаров к пешеходным переходам, еще 10 достроят до конца августа в Восточном округе Тюмени.
Сотрудники Госавтоинспекции в ежедневном режиме контролируют подготовку улично-дорожной сети области к новому учебному году. Дорожным службам выписано 420 предписаний на устранение выявленных на дорогах недостатков. Начальник Управления ГИБДД по Тюменской области Геннадий Лоточкин заверил, что он лично начнет выборочно проверять организацию дорожного движения у образовательных учреждений уже на этой неделе.