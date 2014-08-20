На дорогах города появились «ДЕТИ»

Скоро осень вступает в свои права, и начинается учебный год. Дороги города Тюмени преображаются — наносится разметка «зебра» на пешеходных переходах. На ста участках проезжей части по пути следования в школы областного центра нанесена дорожная разметка в виде надписей «Дети» и изображение дорожного знака «Дети». Еще на 310 участках такая разметка появится в ближайшие дни.