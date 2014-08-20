Чемпионат мира по летнему биатлону открыл Андрей Маковеев

Поздним вечером 19 августа на площади 400-летия Тюмени было людно, и не только из-за того, что погода выдалась хорошей. Множество тюменцев и не меньше гостей города собрала здесь церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону, честь принимать который выпала нашему городу.
Церемонию, начавшуюся в восемь часов вечера, вел известный телеведущий Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул, что открывающийся чемпионат — событие «планетарного масштаба».
Первым из почетных гостей церемонии тюменцев поприветствовал врио губернатора области. Поблагодарив IBU за возможность провести соревнования на тюменской земле, где «тонко разбираются в биатлоне». Владимир Якушев пожелал спортсменам быстрой трассы и меткой стрельбы, зрителям — хороших эмоций и драйва от увиденного, а Тюмени — принять вскоре и зимний чемпионат по биатлону.
То, что чемпионат проводится в Тюмени — знаковое событие, подчеркнул президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. Дело не только в том, что это — первое крупное крупное мероприятие после Олимпийских игр в Сочи, но и в том, что за последние 20 лет тюменский регион, по оценке Кравцова, из обычного тренировочного центра превртился в центр российского и мирового биатлона.
Честь объявить об официальном открытии чемпионата выпала вице-президенту IBU Ивору Лехотану, ну а флаг IBU поднял наш земляк, знаменитый биатлонист Андрей Маковеев.
Напомним, летний чемпионат мира по биатлону пройдет на базе Тюменского областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью 21–24 августа. Участие в нем будут принимать более 160 спортсменов из 27 стран мира.
Автор видео Дарья Мышленникова