Чемпионат мира по летнему биатлону открыл Андрей Маковеев

То, что чемпионат проводится в Тюмени — знаковое событие, подчеркнул президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. Дело не только в том, что это — первое крупное крупное мероприятие после Олимпийских игр в Сочи, но и в том, что за последние 20 лет тюменский регион, по оценке Кравцова, из обычного тренировочного центра превртился в центр российского и мирового биатлона.