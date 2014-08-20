«Автофест-2014» определит самый тюнингованный автомобиль

Также зрителей ждет презентация «Автомобиля года», шоу экскаваторов, выступление дрифтеров, стантрайдеров и многое другое.
Тюменский чемпионат объединит всех любителей автокреатива и мото креатива, определит наиболее интересные и оригинальные автомобили и мотоциклы, подвергшиеся внешней технической модернизации, в нескольких номинациях. Жюри оценит машины в категориях: «Внешний тюнинг», «Аэрография» и «Аудиосистема». Кроме того, введена любительская номинация «Приз Интернет-пользователей», победителя в которой определит онлайн-голосование и номинация «мото тюнинг».
Количество транспортных средств, выставляемых одним автовладельцем, не ограничено. Участник может заявиться сразу в нескольких номинациях, указав при этом основную.
Все экспоненты получат памятные дипломы, а призеры чемпионата помимо этого увезут домой эксклюзивные кубки и специальные призы от организаторов.
В рамках «Автофеста 2014» зрителей ждет презентация «Автомобиля года», шоу экскаваторов JCB, стантрайдеры, дрифт шоу.
«Автофест-2014» стартует 30 августа, сбор конкурсантов назначен на 10:00, официальное открытие шоу состоится в 13:00.
Желающим выставить свое авто необходимо подать заявку на участие с 1 по 29 августа включительно на сайте «Авторадио» (www.106–1.ru) или по телефону: 8 (3452) 68-25-12.