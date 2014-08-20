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«Автофест-2014» определит самый тюнингованный автомобиль

20 августа 2014, 15:01
«Авторадио» представляет открытый чемпионат по автотюнингу «Автофест-2014», который состоится в Тюмени 30 августа на парковочной зоне торгового комплекса «Орион» (ул. Федюнинского,43). Каждый автолюбитель сможет выступить на мероприятии и побороться за призы от организаторов.

Также зрителей ждет презентация «Автомобиля года», шоу экскаваторов, выступление дрифтеров, стантрайдеров и многое другое.

Тюменский чемпионат объединит всех любителей автокреатива и мото креатива, определит наиболее интересные и оригинальные автомобили и мотоциклы, подвергшиеся внешней технической модернизации, в нескольких номинациях. Жюри оценит машины в категориях: «Внешний тюнинг», «Аэрография» и «Аудиосистема». Кроме того, введена любительская номинация «Приз Интернет-пользователей», победителя в которой определит онлайн-голосование и номинация «мото тюнинг».

Количество транспортных средств, выставляемых одним автовладельцем, не ограничено. Участник может заявиться сразу в нескольких номинациях, указав при этом основную.

Все экспоненты получат памятные дипломы, а призеры чемпионата помимо этого увезут домой эксклюзивные кубки и специальные призы от организаторов.

В рамках «Автофеста 2014» зрителей ждет презентация «Автомобиля года», шоу экскаваторов JCB, стантрайдеры, дрифт шоу.

«Автофест-2014» стартует 30 августа, сбор конкурсантов назначен на 10:00, официальное открытие шоу состоится в 13:00.

Желающим выставить свое авто необходимо подать заявку на участие с 1 по 29 августа включительно на сайте «Авторадио» (www.106–1.ru) или по телефону: 8 (3452) 68-25-12.

#Новости#Автомобили#Авторадио#Тюнинг#Транспорт#Женя#Общество
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