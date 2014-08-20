«Автофест-2014» определит самый тюнингованный автомобиль

Тюменский чемпионат объединит всех любителей автокреатива и мото креатива, определит наиболее интересные и оригинальные автомобили и мотоциклы, подвергшиеся внешней технической модернизации, в нескольких номинациях. Жюри оценит машины в категориях: «Внешний тюнинг», «Аэрография» и «Аудиосистема». Кроме того, введена любительская номинация «Приз Интернет-пользователей», победителя в которой определит онлайн-голосование и номинация «мото тюнинг».