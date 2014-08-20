Анатолий Карпов сыграл в шахматы с тюменскими осужденными

В Тюменской воспитательной колонии состоялся отборочный шахматный турнир среди несовершеннолетних осуждённых с участием двенадцатикратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.
Из воспитанников колонии предстояло отобрать сильнейших шахматистов для участия в дальнейших соревнованиях в международном турнире между несовершеннолетними осуждёнными России и Швейцарии.
В рамках программы реабилитации с помощью игры в шахматы воспитательную колонию посетили депутат государственной думы РФ Анатолий Карпов, председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров, руководитель городского шахматного клуба Вячеслав Казанцев, глава администрации п. Винзили Тюменского района Николай Чупраков и депутат Думы Тюменского муниципального района, директор спорткомплекса «Юность» Екатерина Колпащикова.
В начале встречи Анатолий Карпов рассказал подросткам об особенностях игры в шахматы, о своём пути к шахматной короне и самых интересных эпизодах развития шахмат в XX веке, о товарищеском матче в быстрые шахматы между осуждёнными России и США, который состоялся в 2013 году и многое другое.
Возможность сыграть с чемпионом мира по шахматам получили десять воспитанников колонии
Знаменитый гроссмейстер провёл сеанс одновременной игры с осуждёнными и сотрудниками Тюменской воспитательной колонии. Возможность сыграть с чемпионом мира по шахматам получили десять воспитанников. После игры знаменитый шахматист подарил книги с автографом, посвящённые обучению шахматам, лучшим игрокам исправительного учреждения. Несовершеннолетние осуждённые смогли задать интересующие вопросы известному спортсмену.
«Людям не просто найти работу, особенно, если все связи и знакомства потерялись. А через шахматы это сделать очень просто, потому что в шахматных клубах играют люди всех возрастов, всех социальных групп. То есть человек всегда временную работу найдет, а если он её нашёл, значит, он уже зацепился за свободную жизнь», — отметил Анатолий Карпов.
Напомним, что первый российско-швейцарский шахматный турнир между несовершеннолетними осуждёнными запланировано провести в рамках широкого сотрудничества между Россией и Швейцарией в октябре 2014 года с помощью интернет-технологий, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.