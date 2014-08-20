Анатолий Карпов сыграл в шахматы с тюменскими осужденными

«Людям не просто найти работу, особенно, если все связи и знакомства потерялись. А через шахматы это сделать очень просто, потому что в шахматных клубах играют люди всех возрастов, всех социальных групп. То есть человек всегда временную работу найдет, а если он её нашёл, значит, он уже зацепился за свободную жизнь», — отметил Анатолий Карпов.