Российские биатлонисты из-за санкций будут пользоваться старыми запасами патронов

О ситуации с боеприпасами для биатлона на минувшей неделе упоминал исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев. «Политика и спорт тесно взаимосвязаны. Но мы нормально проведем чемпионат мира, — отметил в ходе своего общения с журналистами Якушев. — Хоть сегодня допуск патронов уже закрыт, поэтому все кто имеет иностранные стволы, немецкое оружие сегодня будут кататься на старых запасах. Потому что поставок уже нет, таким образом политика отражается и на спорте».
Тем не менее вице-президент IBU отказался комментировать ситуацию с патронами, предложив дождаться начала сентября. «Мы стремимся не мешать спорт с политикой. Наша задача развивать наш вид спорта. Если будет нужно помочь спортсменам некоторых стран, то IBU окажет эту помощь», — прокомментировал Ивор Лехотан.
Сам чемпионат мира по летнему биатлону начнется уже через два дня 21 августа. В них примут участие представители 27 стран мира. Среди именитых спортсменов, в частности, выступать в «Жемчужине Сибири» согласились чешская чемпионка Габриэла Соукалова, немец Михаэль Рёш, французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс и другие участники. От участия в чемпионате мира, сославшись на травмы, отказались словенский биатлонист Яков Фак, а также братья Симон и Мартен Фуркады и ряд других известных спортсменов.
К настоящему моменту практически все иностранные делегации уже прибыли в Тюмень, большая их часть — сегодня ночью. Однако без потерь и здесь не обошлось.
«Из всех делегаций не доехали только испанцы, к сожалению. Ожидается прибытие сегодня сборной Армении. Все спортсмены размещены, накормлены-напоены, добрались без приключений. Сейчас приступили к тренировкам, — прокомментировал директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин. — Никаких проблем с транспортировкой оружия и патронов также не возникло».
Представители IBU, а также президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов в ходе общения с журналистами в очередной раз отметили высокий уровень организации соревнований и самого комплекса «Жемчужина Сибири», в котором будут проходить гонки. Также они подчеркнули, что в Тюмени будет представлено почти в два раза больше спортсменов, чем на всех предыдущих летних чемпионатах мира по биатлону.
Напомним, торжественное открытие чемпионата мира состоится сегодня в 20 часов на площади 400-летия Тюмени. В церемонии будут принимать участие тренеры, спортсмены, судьи состязаний и официальные лица. Также запланирован праздничный концерт.