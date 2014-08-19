Российские биатлонисты из-за санкций будут пользоваться старыми запасами патронов

О ситуации с боеприпасами для биатлона на минувшей неделе упоминал исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Владимир Якушев. «Политика и спорт тесно взаимосвязаны. Но мы нормально проведем чемпионат мира, — отметил в ходе своего общения с журналистами Якушев. — Хоть сегодня допуск патронов уже закрыт, поэтому все кто имеет иностранные стволы, немецкое оружие сегодня будут кататься на старых запасах. Потому что поставок уже нет, таким образом политика отражается и на спорте».