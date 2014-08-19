Пассажирский автобус протаранил шесть машин

«Из-за аварии мы добирались из центра дольше часа, хорошо хоть никто серьезно не пострадал, — делится тюменка своими впечатлениями. — Вчера действительно было душно в общественном транспорте. На улице жара, и не во всех автобусах открываются окна. Я не знаю, как пожилые люди себя чувствуют в час пик, если даже молодым тяжело дышать, особенно, если ехать далеко».