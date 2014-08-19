Пассажирский автобус протаранил шесть машин

Происшествие произошло на ул. Олимпийская перед перекрестком с ул. Широтная. По предварительным данным, 29-летнему водителю автобуса стало плохо. Автобус въехал в автомобиль Honda, тот, по инерции в Hyundai, далее в столкновении участвовали ВАЗ-2104, Ford, LADA, ВАЗ-21093 и ГАЗель.
Водитель автобуса получил травму головы и рваную рану лба, у пассажирки Honda ушибы лица, плеча и травма головы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Автобус принадлежит частному предпринимателю. В пять часов утра водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр. После ДТП водитель прошел освидетельствование на состояние наркотического опьянения, результаты будут позже. Алкогольного опьянения у водителя не выявлено.
«Из-за аварии мы добирались из центра дольше часа, хорошо хоть никто серьезно не пострадал, — делится тюменка своими впечатлениями. — Вчера действительно было душно в общественном транспорте. На улице жара, и не во всех автобусах открываются окна. Я не знаю, как пожилые люди себя чувствуют в час пик, если даже молодым тяжело дышать, особенно, если ехать далеко».