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Пассажирский автобус протаранил шесть машин

19 августа 2014, 11:14
Водитель автобуса № 48 потерял сознание за рулем. Транспорт выехал на рядом стоящие автомобили.
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Тюмень

Происшествие произошло на ул. Олимпийская перед перекрестком с ул. Широтная. По предварительным данным, 29-летнему водителю автобуса стало плохо. Автобус въехал в автомобиль Honda, тот, по инерции в Hyundai, далее в столкновении участвовали ВАЗ-2104, Ford, LADA, ВАЗ-21093 и ГАЗель.

Водитель автобуса получил травму головы и рваную рану лба, у пассажирки Honda ушибы лица, плеча и травма головы. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автобус принадлежит частному предпринимателю. В пять часов утра водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр. После ДТП водитель прошел освидетельствование на состояние наркотического опьянения, результаты будут позже. Алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

«Из-за аварии мы добирались из центра дольше часа, хорошо хоть никто серьезно не пострадал, — делится тюменка своими впечатлениями. — Вчера действительно было душно в общественном транспорте. На улице жара, и не во всех автобусах открываются окна. Я не знаю, как пожилые люди себя чувствуют в час пик, если даже молодым тяжело дышать, особенно, если ехать далеко».

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Саша#Общество
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