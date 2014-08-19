На тюменских дорогах выросло количество «пьяных» ДТП

В числе этих «пьяных» аварий 30 водителей не имели права управления транспортом, 71 не смогли выбрать безопасную скорость или допустили превышение скоростного режима, каждый седьмой, не смог выбрать безопасную дистанцию, 13 нарушили правила проезда перекрестков.
Аварии с участием пьяных водителей захлестнули тюменские дороги. Только в минувшие выходные сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 151 водителя. Всех вовремя остановить не смогли, но в этой работе инспекторам помогают активисты-общественники автомобильного портала car72.ru.
«Мы оказываем помощь сотрудникам ГИБДД уже на протяжении двух лет, минимум один раз в неделю выезжаем с ними в рейды. При нашем участии было оформлено большое количество протоколов, как за алкогольное, так и наркотическое опьянение, — рассказал на пресс-конференции юрист Александр Воронов. — Статистика сама за себя говорит. Лица, которые садятся за руль пьяные, убивают себя, других уже надоели».
Помимо сопровождения инспекторов ГИБДД во время рейдов, контроля соблюдения правомерности действий с обеих сторон (как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны задержанных), активисты записывают видео, которые затем становятся предметом широкого обсуждения общественности.
«Это направлено на создание воспитательного эффекта. Возможно, человека с записи узнают друзья, родственники и осудят действия водителя, выскажут негативное мнение по поводу его поступка», — добавил администратор автомобильного интернет-портала car72.ru Николай Смирнов.
В этом году сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом более 8 тысяч 200 водителей в состоянии опьянения. В ночное время, злостными нарушителями, как правило, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие стаж вождения от трех лет и выше. А утром попадаются «те, кто переборщил накануне» — лица около 50 лет.
По словам заместителя командира взвода специализированного батальона ДПС ОР ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрея Курякова, со времени введения новых допустимых норм промилле, количество выпивших водителей не уменьшилось.
«Когда человек знает, что есть допустимые нормы, то позволяет себе вечером гораздо больше. И крупные штрафы тоже никого не пугают, — отмечает он. — Водителей в состоянии наркотического опьянения задержано гораздо меньше. К тому же после окончания срока лишения прав, они наблюдаются у нарколога в течение года. Пока врач не даст им разрешение, водительское удостоверение они не получат».
Госавтоинспекция Тюменской области просит граждан не быть равнодушными к правонарушениям, происходящим на дорогах области. Если Вы увидите пьяного водителя за рулем, просьба позвонить по телефону: 02 или в дежурную часть79-46-10.
Фото: pravorulya.com