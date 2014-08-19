На тюменских дорогах выросло количество «пьяных» ДТП

«Мы оказываем помощь сотрудникам ГИБДД уже на протяжении двух лет, минимум один раз в неделю выезжаем с ними в рейды. При нашем участии было оформлено большое количество протоколов, как за алкогольное, так и наркотическое опьянение, — рассказал на пресс-конференции юрист Александр Воронов. — Статистика сама за себя говорит. Лица, которые садятся за руль пьяные, убивают себя, других уже надоели».