Девочки-подростки сбежали из летнего лагеря в Тюмень

Как отмечают в пресс-службе УМВД по Тюменской области, все три беглянки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОП № 5 города Тюмень за антиобщественное поведение и бродяжничество. Одна из них также взята на учет в наркологическом диспансере.