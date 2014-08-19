Девочки-подростки сбежали из летнего лагеря в Тюмень

О том, что из лагерь самовольно покинули воспитанницы 1997 и 1998-го годов рождения, в полицию сообщила директор заведения. В итоге после того, как на поиски детей были ориентированы комплексные силы УМВД, их удалось найти живыми и здоровыми.
Как отмечают в пресс-службе УМВД по Тюменской области, все три беглянки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОП № 5 города Тюмень за антиобщественное поведение и бродяжничество. Одна из них также взята на учет в наркологическом диспансере.
Что побудило их сбежать из летнего лагеря, не сообщается. В настоящее время девочки возвращены в детский дом.