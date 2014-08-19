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Девочки-подростки сбежали из летнего лагеря в Тюмень

19 августа 2014, 17:34
Три девочки-подростка сбежали из детского лагеря «Дружба-Ямал» на Салаирском тракте под Тюменью в минувшее воскресенье, 17 августа. Воспитанницы детского дома покинули учреждение и были обнаружены у сестры одной из девочек уже в областной столице на следующее утро.
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Полиция

О том, что из лагерь самовольно покинули воспитанницы 1997 и 1998-го годов рождения, в полицию сообщила директор заведения. В итоге после того, как на поиски детей были ориентированы комплексные силы УМВД, их удалось найти живыми и здоровыми.

Как отмечают в пресс-службе УМВД по Тюменской области, все три беглянки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОП № 5 города Тюмень за антиобщественное поведение и бродяжничество. Одна из них также взята на учет в наркологическом диспансере.

Что побудило их сбежать из летнего лагеря, не сообщается. В настоящее время девочки возвращены в детский дом.

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