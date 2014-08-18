За хищение у «Сбербанка» 25 млн Руссу сядет в тюрьму

Расследованием установлено, что Руссу, являясь генеральным директором ООО «Юргаагростройсервис», с целью хищения денежных средств вовлек в преступную деятельность главного бухгалтера своей фирмы Лаврову. В ноябре 2011 года мошенники изготовили и предоставили в офис «Сбербанк России» фиктивные документы, содержащие сведения о финансовом состоянии и платежеспособности фирмы, а также фиктивные документы о взаимоотношениях с контрагентами по приобретению строительных материалов. На основании фиктивных документов ими был получен кредит в сумме 25 миллионов рублей. Полученные денежные средства были обналичены со счетов и потрачены на личные нужды.