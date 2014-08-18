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За хищение у «Сбербанка» 25 млн Руссу сядет в тюрьму

18 августа 2014, 14:14
Омутинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора коммерческой фирмы Анатолия Руссу и его главного бухгалтера Натальи Лавровой. Они признаны виновными в хищении 25 миллионов рублей.
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Тюмень

Расследованием установлено, что Руссу, являясь генеральным директором ООО «Юргаагростройсервис», с целью хищения денежных средств вовлек в преступную деятельность главного бухгалтера своей фирмы Лаврову. В ноябре 2011 года мошенники изготовили и предоставили в офис «Сбербанк России» фиктивные документы, содержащие сведения о финансовом состоянии и платежеспособности фирмы, а также фиктивные документы о взаимоотношениях с контрагентами по приобретению строительных материалов. На основании фиктивных документов ими был получен кредит в сумме 25 миллионов рублей. Полученные денежные средства были обналичены со счетов и потрачены на личные нужды.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Анатолия Руссу к 3 годам лишения свободы и подверг штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Наталья Лаврова осуждена на 2 года лишения свободы. Ей предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Осужденные взяты под стражу в зале суда, наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Омутинского района.

Фото: uh.ru

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