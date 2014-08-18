«Лучшую регистратуру» в Тюмени так и не нашли

Как подчеркнула директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, эффективность работы регистратуры и оказания первичной медицинской помощи — важные показатели для оценки эффективности всей системы здравоохранения. «В настоящее время мы активно начали процесс по совершенствованию организации медпомощи на уровне первичного звена. В частности, проводится большая работа по оснащению „фронт-офисов“ и их оптимизации. Вне сомнения, еще будут ошибки и недовольство, невозможно сразу реализовать образ идеальной регистратуры. Сегодня медицинское сообщество ждет от нас с вами, пациентов, конструктивных предложений, советов — как улучшить работу регистратур, что изменить, что предпринять, чтобы посещение поликлиники было комфортным. Идея реформации работы регистратур будет совершенствоваться только в том случае, когда все вместе: врачи, пациенты, организаторы здравоохранения, журналисты, власть — будут решать эту проблему сообща в конструктивном диалоге», — отметила Инна Борисовна.