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«Лучшую регистратуру» в Тюмени так и не нашли

18 августа 2014, 17:01
Подведены итоги конкурса «Лучшая регистратура — 2014» Тюменской области. Опередить победителя комиссия так и не смогла.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, мнения экспертной комиссии и пациентов разделились, и идеальная регистратура так и не определена. В номинации «Лучшая регистратура муниципальной медицинской организации» второе место заняло взрослое отделение поликлиники № 13», третье — взрослое отделение поликлиники № 7.

В номинации «Лучшая регистратура медицинской организации муниципального района Тюменской области» первое место присудили Областной больнице № 14 им. В.Н. Шанаурина» (с. Казанское), второе — Областной больнице № 22 (с. Юргинское) и «бронзу» заслужила Областная больница № 20 (с. Уват).

В номинации «Лучшая регистратура межтерриториального центра на базе областной больницы» была отмечена Областная больница № 12 (г. Заводоуковск). А «Лучшим регистратором» признана Зиля Шайнурова (Городская поликлиника № 7), второе место заняла Рания Каримова (Городская поликлиника № 8), третье — Вера Заитова (Городская поликлиника № 5).

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет осенью в рамках Регионального конгресса «Человек и лекарство».

Отметим, что регистратуры оценивались по двухуровневой системе — как пациентами, так и экспертной комиссией по специальным критериям.

Подавляющее большинство, а это 18 тысяч 530 человек — проголосовали за одну из регистратур медицинских организаций города Тюмени и юга Тюменской области на специализированном информационном портале «Территория здоровья».

5 тысяч 370 жителей области — заполнили анкету в медицинских организациях, ответив на вопросы о вежливости, внешнем виде, компетентности регистраторов, быстроте решения вопросов специалистами.

Как подчеркнула директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, эффективность работы регистратуры и оказания первичной медицинской помощи — важные показатели для оценки эффективности всей системы здравоохранения. «В настоящее время мы активно начали процесс по совершенствованию организации медпомощи на уровне первичного звена. В частности, проводится большая работа по оснащению „фронт-офисов“ и их оптимизации. Вне сомнения, еще будут ошибки и недовольство, невозможно сразу реализовать образ идеальной регистратуры. Сегодня медицинское сообщество ждет от нас с вами, пациентов, конструктивных предложений, советов — как улучшить работу регистратур, что изменить, что предпринять, чтобы посещение поликлиники было комфортным. Идея реформации работы регистратур будет совершенствоваться только в том случае, когда все вместе: врачи, пациенты, организаторы здравоохранения, журналисты, власть — будут решать эту проблему сообща в конструктивном диалоге», — отметила Инна Борисовна.

Так во всех муниципальных поликлиниках полностью устранены узкие проемы в окнах регистратур, что позволяет пациентам удобно и беспрепятственно общаться с регистраторами, получать и записывать интересующую их информацию.

Для улучшения работы специалистов «фронт-офисов» проводится их постоянное обучение, разработаны и используются коммуникативные карты общения с пациентом.

Кроме того, введена должность дежурного администратора, который проводит опрос при входе, распределяет потоки посетителей. А вот в некоторых случаях пациент может решить вопрос, минуя регистратуру. Так в поликлиниках разработаны и установлены маршрутные «навигаторы», которые содержат информацию, в каких случаях можно не обращаться в регистратуру, а сразу идти в кабинет врача.

Конечно, пока нельзя сказать, что регистратуры стали работать идеально, но ситуация меняется. В правительстве области действует рабочая группа, задача которой — применить все имеющиеся информационные технологии для максимальной автоматизации работы регистратур и создания комфортной среды в медицинской организации.

Работа по информатизации идет в нескольких направлениях. Появилась многовариантность способов записи на прием к врачу, минуя регистратуру. Внедрена технология отслеживания амбулаторных карт по штрих-кодам, таким образом, вероятность потери амбулаторной карты сведена к минимуму, документ не потеряется в одном из кабинетов лечебного учреждения, а в регистратуре будут знать, где он находится.

Фото: bereznikov.net

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