Если в Германию, то на Октоберфест, а не на Рождество

Елена Соболева, жительница Германии, общалась с гостями онлайн. «Тут есть лишь два города, в которых действительно стоит побывать, — говорит она. — Это Берлин и Мюнхен. Первый более современный город, а второй — классический, традиционный». По ее словам, на Октобрфест, ежегодный самый большой фестиваль в мире, стоит приехать только тем людям, которые любят общаться. «Это то самое место, где справа от тебя сидит житель Америки, а слева — китаец», — делится впечатлениями Соболева. Но гораздо лучше, по ее мнению, посетить Германию в Рождество. «В городе появляются новогодние ярмарки, рядом ставят наряженную елку и заливают каток. Это очень красиво!» — говорит она.