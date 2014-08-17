Если в Германию, то на Октоберфест, а не на Рождество

Первым выступил Максим Тищенко — путешественник не только по странам Европы, но еще и Америки, Азии — он посетил Таиланд, США, а вскоре планирует побывать в Индии. Последнее место, которое он посетил — Французские Альпы. Тищенко поделился с гостями тонкостями этой поездки — о прокате снаряжения, рассказал, что туда едут не только любители покататься на лыжах и сноуборде, но и простые туристы — насладиться природой Альп.
Мария Марикова объяснила гостям, что страховка и франшиза имеет два типа, сообщила условия, на которых страхуют беременных женщин и детей. «Сумма страховки не зависит от страны», — добавила она.
Елена Соболева, жительница Германии, общалась с гостями онлайн. «Тут есть лишь два города, в которых действительно стоит побывать, — говорит она. — Это Берлин и Мюнхен. Первый более современный город, а второй — классический, традиционный». По ее словам, на Октобрфест, ежегодный самый большой фестиваль в мире, стоит приехать только тем людям, которые любят общаться. «Это то самое место, где справа от тебя сидит житель Америки, а слева — китаец», — делится впечатлениями Соболева. Но гораздо лучше, по ее мнению, посетить Германию в Рождество. «В городе появляются новогодние ярмарки, рядом ставят наряженную елку и заливают каток. Это очень красиво!» — говорит она.
Руководитель тюменского офиса «ВЕДИ Тур Групп Урал» Елена Ерань отметила, что спрос на Европу не упал: «Европа всегда была популярной, и ничто это не изменит». По ее словам, политическая ситуация не повлияла на выдачу виз в Европу, визы открывают в обычно порядке, без задержек. Прежним остался и список документов на визу. В этом году отмечается «Год Италии в России», так что итальянцы могут открыть визу на полгода или даже на год при наличии ранее открытых шенгенских виз. Однако срок, на который выдается виза, всегда остается на усмотрение консула.
Мероприятие состоялось 13 августа. Все гости получили клубную карту «Северной Казны» и 5% скидку на аренду автодома фирмы «Яхта на колесах» — спонсора мероприятия. А в конце семинара состоялся розыгрыш двухместной путевки в Прагу.
Катя Шимпф