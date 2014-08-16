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«Лишенец» на «Матизе» отказался от освидетельствования после ДТП

16 августа 2014, 12:46
Пятница, 15 августа, завершилась 13-ю дорожно-транспортными происшествиями на дорогах Тюменской области. Пострадал 21 человек, сообщает Управление ГИБДД по Тюменской области.

Четверо получили травмы на 95-м километре автодороги Армизонское — Емуртла. Здесь столкнулись ВАЗ 2107 и ВАЗ 210740. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не смог выбрать безопасную скорость в месте проведения дорожных работ, после столкновения автомобиль опрокинулся. У всех пострадавших травмы головы, рваные раны лица и ушибы.

На 141-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись «Мазда» и «Ивеко». 20-летний водитель «Мазды» со стажем за рулем 2 года утверждает, что его подрезал автомобиль. Молодой человек испугался, въехал в ограждение, а затем его отбросило на «Ивеко». Водитель «Мазды» получил перелом ноги.

В Тюмени водители спровоцировали 9 дорожных аварий.

Утром женщина на автомобиле «ДЭУ Матиз» въехала в бетонную стену на ул. Олимпийской, 42. Стаж 30-летней водительницы за рулем 2 года, она перепутала педали автомобиля. Водитель и 18-летняя пассажирка получили ушибы

Еще один «Матиз» и столкнулся с «Хундай» на ул.30 лет Победы, 35. Причина — нарушение правил дистанции, его допустил 24-летний водитель малолитражки. Его стаж за рулем 10 месяцев, молодой человек уже лишен права управления транспортом, в этот раз он отказался от прохождения освидетельствования, присутствовали признаки наркотического опьянения.

Днем на ул.50 лет Октября 205 столкнулись «Хундай» и «Форд Фокус». «Хундай», под управлением 65-летнего нетрезвого водителя выехал на встречную полосу. Водитель «Хундая» получил рваную рану нижней губы, травмы лица и головы, мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат — 0,65 мг/л.

В седьмом часу вечера на объездной дороге столкнулись «Мицубиси» и «Ниссан». На дороге был небольшой затор, 24-летний водитель «Мицубиси» ехал по обочине в нарушение правил, водитель «Ниссана» поворачивал направо. От удара «Мицубиси» перевернулся, его водитель получил сотрясение головного мозга.

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