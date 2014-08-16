«Лишенец» на «Матизе» отказался от освидетельствования после ДТП

Еще один «Матиз» и столкнулся с «Хундай» на ул.30 лет Победы, 35. Причина — нарушение правил дистанции, его допустил 24-летний водитель малолитражки. Его стаж за рулем 10 месяцев, молодой человек уже лишен права управления транспортом, в этот раз он отказался от прохождения освидетельствования, присутствовали признаки наркотического опьянения.