Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на треть

Ранее Центробанк оценил среднюю задолженность россиян по кредитам в две и более минимальных зарплаты. Регулятор отмечал увеличение темпа выдачи розничных кредитов и одновременно с этим — просроченной задолженности. Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев предупредил, что в ближайшее время в Минфине ожидают ускоренного роста просрочек по ссудам, выдающимся физическим лицам. Об этом пишет «Лента. Ру».