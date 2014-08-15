Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на треть

Общий объем кредитов, выданных банками физлицам, к 1 августа достиг 10,82 триллиона рублей. С начала года он вырос на 860 миллиардов рублей, или на 7,9 процента. За июль объем выданных кредитов вырос на 180 миллиардов рублей. В общей сумме выданных физлицам кредитов доля просрочки составляет 5,4 процента.
Ранее Центробанк оценил среднюю задолженность россиян по кредитам в две и более минимальных зарплаты. Регулятор отмечал увеличение темпа выдачи розничных кредитов и одновременно с этим — просроченной задолженности. Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев предупредил, что в ближайшее время в Минфине ожидают ускоренного роста просрочек по ссудам, выдающимся физическим лицам. Об этом пишет «Лента. Ру».
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