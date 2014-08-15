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Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла на треть

15 августа 2014, 14:43
Просроченная задолженность россиян по банковским кредитам за первые семь месяцев 2014 года достигла 587,6 миллиарда рублей. С начала года она выросла на 147,3 миллиарда рублей, или на 33 процента. Такие данные содержатся в обзоре банковского сектора России Центробанка.
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Тюмень

Общий объем кредитов, выданных банками физлицам, к 1 августа достиг 10,82 триллиона рублей. С начала года он вырос на 860 миллиардов рублей, или на 7,9 процента. За июль объем выданных кредитов вырос на 180 миллиардов рублей. В общей сумме выданных физлицам кредитов доля просрочки составляет 5,4 процента.

Ранее Центробанк оценил среднюю задолженность россиян по кредитам в две и более минимальных зарплаты. Регулятор отмечал увеличение темпа выдачи розничных кредитов и одновременно с этим — просроченной задолженности. Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев предупредил, что в ближайшее время в Минфине ожидают ускоренного роста просрочек по ссудам, выдающимся физическим лицам. Об этом пишет «Лента. Ру».

Фото: polytika.ru

#Новости#Экономика#Кредиты#Тюмень#Банки#Саша
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