Дети стали частью живого сердца

Акция «Давайте обнимем Тюменскую область» прошла в регионе в четверг в честь 70-летия области. Загородный лагерь «Ребячья республика» не остался в стороне от мероприятия.
Дети, отдыхающие в лагере (а это 252 ребенка), и вожатые образовали большое сердце, в центре которого выстроили число 70. Многие участники держали в руках таблички с названиями городов и портреты известных земляков, внесших значительный вклад в развитие Тюменской области. Участники акции скандировали: «Мы вместе — юг Тюменской области!», «Мы вместе!».
Также дети приняли участие в игре «Тюменская область в лицах». Каждый отряд получил на линейке маршрутный лист. На каждой станции-городе стояли вожатые, которые исполняли роли знаменитых и известных земляков: тех, кто родился и кто работал в Тюменской области. Например, на биатлонной площадке детей встречали от лица Луизы Носковой (Тюмень), на аллее мастеров ждал Петр Ершов, на «станции Тобольск» детям задавал вопросы Дмитрий Менделеев…
На каждой станции, а их было семь, детям предлагались разные задания и вопросы. За правильные ответы каждый отряд получал баллы.
В рамках празднования был подготовлен еще один сюрприз: из «Олимпийской Ребячки» ребята-туристы вместе с руководителем Григорием Кудашовым проплыли на байдарках, проложив маршрут до «Ребячьей республики».