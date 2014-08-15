Дети стали частью живого сердца

Также дети приняли участие в игре «Тюменская область в лицах». Каждый отряд получил на линейке маршрутный лист. На каждой станции-городе стояли вожатые, которые исполняли роли знаменитых и известных земляков: тех, кто родился и кто работал в Тюменской области. Например, на биатлонной площадке детей встречали от лица Луизы Носковой (Тюмень), на аллее мастеров ждал Петр Ершов, на «станции Тобольск» детям задавал вопросы Дмитрий Менделеев…