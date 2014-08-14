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Угадай автомобиль по фотографии № 29

14 августа 2014, 13:05
В очередной раз портал NashGorod.ru предлагает самому внимательному пользователю получить 500 рублей на баланс мобильного телефона. Для этого нужно первым назвать всего три цифры.

В этот раз мы загадываем вам Honda Accord с волками на боку. Какой госномер у этого автомобиля?

Ответы принимаются в комментариях под текстом. Чтобы получить приз, нужно быстрее всех сказать цифры (и только цифры!) номера автомобиля, размещенного на фото. От одного пользователя принимается только один вариант ответа. Если версий будет больше, учитывается лишь первое названное число. Отредактированные сообщения не засчитываются.

Итоги конкурса будут подведены 18 августа.

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