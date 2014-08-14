Туроператор «Лабиринт» приостановил свою деятельность

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания, либо по месту нахождения ответчика или месту заключения договора. Согласно п. 3 этой же статьи, при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав, при цене иска менее 1 млн. рублей.