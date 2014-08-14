Туроператор «Лабиринт» приостановил свою деятельность

В связи с участившимися случаями приостановления своей деятельности туроператорами по всей России, Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека доводит до сведения тюменцев следующее.
Основные права туриста, в том числе, при подготовке к путешествию и во время его совершения, включая транзит, определены ст. 6 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
К их числу относится право туриста на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора со стороны туроператора. Это право реализуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 4.1 Закона об основах туристской деятельности осуществление туроператорской деятельности на территории Российской Федерации допускается только юридическим лицом и лишь при наличии у него договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по данному договору.
Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора не лишает туриста права требовать возмещения упущенной выгоды и морального вреда
Согласно ст. 17.4 Закона об основах туристской деятельности, основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии является факт установления обязанности туроператора возместить туристу реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору, если это является существенным нарушением условий такого договора.
Существенным нарушением условия договора является нарушение, которое влечет для туриста такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора. К таким нарушениям относятся:
— неисполнение обязательств по оказанию туристу входящих в туристский продукт услуг по перевозке и размещению;
— наличие в туристском продукте существенных нарушений требований к его качеству и безопасности.
Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, может быть предъявлен туристом туроператору либо туроператору и страховщику совместно.
При обращении с иском в суд туристы освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав, при цене иска менее 1 млн. рублей
При этом, выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и морального вреда на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания, либо по месту нахождения ответчика или месту заключения договора. Согласно п. 3 этой же статьи, при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав, при цене иска менее 1 млн. рублей.
Что касается непосредственно клиентов компании «Лабиринт», за дополнительными разъяснениями они могут обращаться на «горячую линию» Роспотребнадзора по тел.: 8 800 100 00 04. Также граждане могут получить консультацию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, позвонив в общественную приемную по тел.: 20-86-66 или в Консультационном центре по защите прав потребителей по тел.: 684 -894.
Фото: http://bg-online.ru