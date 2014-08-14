Молодые мамы смогут поступать в вузы на льготной основе

В Минобрнауки напомнили, что с октября 2013 года по июнь 2015 года в России проходит эксперимент по обучению молодых мам в возрасте до 23 лет, на подготовительных отделениях государственных вузов за бюджетный счет. В эксперименте принимает участие 51 вуз. Планируется, что в общей сложности за период проведения эксперимента обучение пройдут 5 тысяч молодых женщин.