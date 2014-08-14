Молодые мамы смогут поступать в вузы на льготной основе

«В настоящее время проходят согласование с федеральными органами исполнительной власти изменения в закон „Об образовании в Российской Федерации“, в соответствии с которым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного и более детей, планируется предоставить преимущественные права при поступлении в вузы», — сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Их прием будет осуществляться на бюджетные места в пределах установленной квоты. Планируется, что льготы при поступлении молодым мамам будут предоставляться в следующем учебном году. Также законопроект закрепляет право молодых мам бесплатно обучаться на подготовительных отделениях государственных вузов. Расходы на их обучение будут оплачены из федерального бюджета.
Вице-премьер Ольга Голодец ранее говорила о необходимости создать условия, чтобы женщины могли сочетать материнство и процесс профессионального становления. Такие меры необходимы для улучшения демографической ситуации в стране.
В Минобрнауки напомнили, что с октября 2013 года по июнь 2015 года в России проходит эксперимент по обучению молодых мам в возрасте до 23 лет, на подготовительных отделениях государственных вузов за бюджетный счет. В эксперименте принимает участие 51 вуз. Планируется, что в общей сложности за период проведения эксперимента обучение пройдут 5 тысяч молодых женщин.
Фото: belarus.by