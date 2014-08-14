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Hollywood по-тюменски: звездная ночь распродаж состоится в МФК «Магеллан»

14 августа 2014, 09:00
Звезды ближе, чем они кажутся! Убедиться в этом можно во время ночи распродаж в МФК «Магеллан» (ул. 50 лет Октября, 14) 15 августа с 22 до часа ночи. Всех участников ждет увлекательнейшая развлекательная программа, в том числе и фото со звездами. Какими? Можно узнать на месте звездопада.

Организаторы приготовили конкурсы и игры с подарками и призами, мастер-классы, в которых могут поучаствовать как взрослые, так и дети. Задавать темп будет известный шоумен Константин Фирсов.

«Опустили» цены почти все магазины комплекса. Партнерами ночи распродаж, которые предоставили подарки, стали магазины и салоны: «Рив Гош», Elmonte, Inori, Weaver, «Кантата», «Умнеха», Mirabella, Emobile72, «Пижама-Party», Eat & Be Happy.

Отметим, что это уже не первая стилизованная распродажа в «Магеллане». Первая ночь распродаж для «неспящих» прошла под девизом «Не спать! А то все проспишь!» прошла весной, когда в МФК «Магеллан» царствовала Бессонница.

Успевать ловить звезды можно 15 августа с 22 до часу ночи в МФК «Магеллан» (ул. 50 лет Октября, 14).

#Новости#Скидки#МФК Магеллан#Женя#Культура
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