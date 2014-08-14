Hollywood по-тюменски: звездная ночь распродаж состоится в МФК «Магеллан»

Звезды ближе, чем они кажутся! Убедиться в этом можно во время ночи распродаж в МФК «Магеллан» (ул. 50 лет Октября, 14) 15 августа с 22 до часа ночи. Всех участников ждет увлекательнейшая развлекательная программа, в том числе и фото со звездами. Какими? Можно узнать на месте звездопада.