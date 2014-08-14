Hollywood по-тюменски: звездная ночь распродаж состоится в МФК «Магеллан»

Организаторы приготовили конкурсы и игры с подарками и призами, мастер-классы, в которых могут поучаствовать как взрослые, так и дети. Задавать темп будет известный шоумен Константин Фирсов.
«Опустили» цены почти все магазины комплекса. Партнерами ночи распродаж, которые предоставили подарки, стали магазины и салоны: «Рив Гош», Elmonte, Inori, Weaver, «Кантата», «Умнеха», Mirabella, Emobile72, «Пижама-Party», Eat & Be Happy.
Отметим, что это уже не первая стилизованная распродажа в «Магеллане». Первая ночь распродаж для «неспящих» прошла под девизом «Не спать! А то все проспишь!» прошла весной, когда в МФК «Магеллан» царствовала Бессонница.
Успевать ловить звезды можно 15 августа с 22 до часу ночи в МФК «Магеллан» (ул. 50 лет Октября, 14).