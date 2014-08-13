За услуги водоканала можно платить онлайн

«Мы пошли навстречу пожеланиям наших абонентов и заключили такой договор со Сбербанком, — рассказывает директор по сбыту компании „Тюмень Водоканал“ Екатерина Шаркова, — теперь жители частного сектора и жители многоквартирных домов, в которых выбрана непосредственная форма управления, могут оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения отдельно от всех других жилищно-коммунальных услуг. Для этого им достаточно знать номер своего лицевого счёта. Вся необходимая информация для приёма платежей есть в Сбербанке, поэтому при обращении, абонент узнает сумму своей задолженности и сможет оплатить удобную для себя сумму. То же самое с сервисом „Сбербанк-онлайн“, введя номер своего лицевого счёта абонент может оплатить имеющуюся у него задолженность перед водоканалом. Оплата поступает на лицевой абонента и далее передаётся в ТРИЦ и сумма в единой расчетной квитанции корректируется с учётом этого платежа».