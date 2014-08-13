В Тюмени цены на продукты будут под контролем

По его словам, правительства Российской Федерации дало распоряжение осуществлять мониторинг цен на продукты питания. Управление потребительского рынка вместе с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области проводят соответствующую работу.
Владимир Чейметов также заметил, что не стоит забывать о сезонном повышении цен. Например, цены на молоко летом опустились примерно на два рубля. Сейчас в период, когда люди возвращаются из отпусков, спрос на молочную продукцию увеличится, соответственно и цена возрастет.
«Это традиционное сезонное изменение цен и текущий год не будет исключением. Но, безусловно, мы будем проводить мониторинг рынка, чтобы предприниматели не злоупотребляли ситуацией и не получилось так, что одни сельхозтоваропроизводители подняли на 50 копеек, а другие на 3 рубля», — отметил заместитель губернатора.
Помимо этого, Владимир Чейметов прокомментировал заметное повышение цен на мясо птицы тюменского производства. «Спрос на мясо птицы активно возрос, рост цен показывает и свинина. Но такая динамика складывается на рынке с начала текущего года, независимо от санкций. Главное следить за происходящим и за тем, чтобы некоторые предприниматели не воспользовались ситуацией», — сказал он.
Фото: agroprim.com