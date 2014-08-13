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В Тюмени цены на продукты будут под контролем

13 августа 2014, 11:43
Мониторинг цен на продукты питания проводят в Тюменской области для предупреждения и предотвращения необоснованного повышения их стоимости. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель губернатора региона, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.
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Тюмень

По его словам, правительства Российской Федерации дало распоряжение осуществлять мониторинг цен на продукты питания. Управление потребительского рынка вместе с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области проводят соответствующую работу.

Владимир Чейметов также заметил, что не стоит забывать о сезонном повышении цен. Например, цены на молоко летом опустились примерно на два рубля. Сейчас в период, когда люди возвращаются из отпусков, спрос на молочную продукцию увеличится, соответственно и цена возрастет.

«Это традиционное сезонное изменение цен и текущий год не будет исключением. Но, безусловно, мы будем проводить мониторинг рынка, чтобы предприниматели не злоупотребляли ситуацией и не получилось так, что одни сельхозтоваропроизводители подняли на 50 копеек, а другие на 3 рубля», — отметил заместитель губернатора.

Помимо этого, Владимир Чейметов прокомментировал заметное повышение цен на мясо птицы тюменского производства. «Спрос на мясо птицы активно возрос, рост цен показывает и свинина. Но такая динамика складывается на рынке с начала текущего года, независимо от санкций. Главное следить за происходящим и за тем, чтобы некоторые предприниматели не воспользовались ситуацией», — сказал он.

Фото: agroprim.com

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