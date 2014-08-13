В Тюмени цены на продукты будут под контролем

Помимо этого, Владимир Чейметов прокомментировал заметное повышение цен на мясо птицы тюменского производства. «Спрос на мясо птицы активно возрос, рост цен показывает и свинина. Но такая динамика складывается на рынке с начала текущего года, независимо от санкций. Главное следить за происходящим и за тем, чтобы некоторые предприниматели не воспользовались ситуацией», — сказал он.