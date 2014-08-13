Угадай место отдыха по фотографии № 28

У вас хорошая зрительная память и вы регулярно бываете в тюменских заведениях общественного питания? Тогда вам не составит труда, узнать, в каком из тюменских кафе (ресторанов, баров, кофеен) есть такая зеркальная стена.
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Итоги конкурса будут подведены 15 августа.
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