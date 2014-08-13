Тюменским детям предлагают сотворить осень

На портале «Тюмень — наш дом» размещен новый раздел «Золотая осень». В нем можно ознакомиться с положением о публичном конкурсе «Золотая осень в Тюмени», который предоставляет участникам возможность в состязательной форме продемонстрировать свои творческие способности.