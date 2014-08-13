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Тюменским детям предлагают сотворить осень

13 августа 2014, 09:00
В Тюмени стартовал конкурс «Золотая осень». Его участниками могут стать дети и подростки от 3 до 16 лет.
Сюжет
Дети

На портале «Тюмень — наш дом» размещен новый раздел «Золотая осень». В нем можно ознакомиться с положением о публичном конкурсе «Золотая осень в Тюмени», который предоставляет участникам возможность в состязательной форме продемонстрировать свои творческие способности.

Цели проведения конкурса: выявление талантливых детей и их стимулирование к дальнейшей творческой активности; воспитание интереса к творчеству и любви к природе, развитие фантазии и изобретательности при выполнении поделок из природного материала; привлечение внимания общественности к детскому творчеству.

Организаторами конкурса выступили администрация города Тюмени и Благотворительный фонд развития города Тюмени.

С 15 августа можно направить фотографии работ, сделанных руками детей и ранее не публиковавшихся на других сайтах. Работа должна соответствовать тематике конкурса. Заявки подаются по электронной почте [email protected].

С 8 сентября фотоматериалы с изображением осенних поделок будут размещены на портале «Тюмень — наш дом» в разделе «Золотая осень» для проведения публичного голосования, которое продлится до 20.09.2014 года, информирует пресс-служба городской администрации.

#Новости#Дети#Подростки#Конкурсы#Женя#Общество
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