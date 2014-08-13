Три самолета из Москвы не попали в Тюмень вовремя из-за тумана

По данным онлайн-табло на официальном сайте «Рощино», на запасной аэродром в Екатеринбурге ушел самолет авиакомпании «ЮТэйр», который должен был прилететь в Тюмень ночью. Ожидается, что пассажиры данного рейса прибудут в наш город только в 12.40. Еще один самолет этой же авиакомпании из Москвы приземлится в «Рощино» в ближайшее время.