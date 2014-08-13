Три самолета из Москвы не попали в Тюмень вовремя из-за тумана

Ночной туман вновь стал причиной вынужденных изменений в расписании тюменского аэропорта «Рощино».
По данным онлайн-табло на официальном сайте «Рощино», на запасной аэродром в Екатеринбурге ушел самолет авиакомпании «ЮТэйр», который должен был прилететь в Тюмень ночью. Ожидается, что пассажиры данного рейса прибудут в наш город только в 12.40. Еще один самолет этой же авиакомпании из Москвы приземлится в «Рощино» в ближайшее время.
Не повезло и тюменцам, которые купили билет на сегодняшний рейс «Аэрофлота» в Москву: поскольку самолет из столицы задержался на 3,5 часа, пассажиры, которым предстояло вылететь тем же бортом из «Рощино», также не попадут в «Шереметьево» вовремя.
Остальные утренние рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов прибыли в «Рощино» по расписанию или с незначительным опозданием.
Отметим, что туман вносит корректировки в работу тюменского аэропорта в третий раз за август.