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Три самолета из Москвы не попали в Тюмень вовремя из-за тумана

13 августа 2014, 09:42
Ночной туман вновь стал причиной вынужденных изменений в расписании тюменского аэропорта «Рощино».
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Тюмень

Ночной туман вновь стал причиной вынужденных изменений в расписании тюменского аэропорта «Рощино».

По данным онлайн-табло на официальном сайте «Рощино», на запасной аэродром в Екатеринбурге ушел самолет авиакомпании «ЮТэйр», который должен был прилететь в Тюмень ночью. Ожидается, что пассажиры данного рейса прибудут в наш город только в 12.40. Еще один самолет этой же авиакомпании из Москвы приземлится в «Рощино» в ближайшее время.

Не повезло и тюменцам, которые купили билет на сегодняшний рейс «Аэрофлота» в Москву: поскольку самолет из столицы задержался на 3,5 часа, пассажиры, которым предстояло вылететь тем же бортом из «Рощино», также не попадут в «Шереметьево» вовремя.

Остальные утренние рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов прибыли в «Рощино» по расписанию или с незначительным опозданием.

Отметим, что туман вносит корректировки в работу тюменского аэропорта в третий раз за август.

#Новости#Тюмень#Авиация#Таня#Общество
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