Сообщить о двойном гражданстве можно через почту

По предоставленному при оплате трек-номеру потребители могут отслеживать доставку уведомлений в органы Федеральной миграционной службы. С набором необходимых документов и тарифами на услугу можно познакомиться на сайте Почты России — http://www.russianpost.ru. Здесь же можно скачать бланки уведомлений, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».