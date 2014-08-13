Сообщить о двойном гражданстве можно через почту

В соответствии с изменениями в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» граждане России обязаны уведомлять Федеральную миграционную службу о наличии второго гражданства или наличия у них документов на право постоянного проживания в иностранном государстве.
Для того, чтобы облегчить гражданам процедуру уведомления, почта России вводит новую услугу «Уведомление о двойном гражданстве». Заполнить уведомление можно в любом почтовом отделении.
Операторы на месте проверят наличие необходимых документов, полноту заполнения уведомления, соответствие вложения почтового отправления описи вложения. Уведомление отправляется в адрес территориальных управлений Федеральной миграционной службы письмом с объявленной ценностью и описью вложения.
По предоставленному при оплате трек-номеру потребители могут отслеживать доставку уведомлений в органы Федеральной миграционной службы. С набором необходимых документов и тарифами на услугу можно познакомиться на сайте Почты России — http://www.russianpost.ru. Здесь же можно скачать бланки уведомлений, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».
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