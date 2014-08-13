nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сообщить о двойном гражданстве можно через почту

13 августа 2014, 14:59
С 18 августа в любом отделении почтовой связи можно отправить в Федеральную миграционную службу уведомление о двойном гражданстве или праве на постоянное проживание в иностранном государстве.
Сюжет
Тюмень

В соответствии с изменениями в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» граждане России обязаны уведомлять Федеральную миграционную службу о наличии второго гражданства или наличия у них документов на право постоянного проживания в иностранном государстве.

Для того, чтобы облегчить гражданам процедуру уведомления, почта России вводит новую услугу «Уведомление о двойном гражданстве». Заполнить уведомление можно в любом почтовом отделении.

Операторы на месте проверят наличие необходимых документов, полноту заполнения уведомления, соответствие вложения почтового отправления описи вложения. Уведомление отправляется в адрес территориальных управлений Федеральной миграционной службы письмом с объявленной ценностью и описью вложения.

По предоставленному при оплате трек-номеру потребители могут отслеживать доставку уведомлений в органы Федеральной миграционной службы. С набором необходимых документов и тарифами на услугу можно познакомиться на сайте Почты России — http://www.russianpost.ru. Здесь же можно скачать бланки уведомлений, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».

Фото: http://inspiration-inbox.com

#Новости#Почта России#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25