Пациентов просят оценить качество российской медицины

Для оценки амбулаторных учреждений пациентам предстоит ответить на вопросы, например, как быстро удалось записаться на прием к врачу, как именно происходила запись — по телефону, через регистратуру, через интернет или записывал на прием лечащий врач. Минздрав интересует срок ожидания приема у врача, к которому вы записались — в тот же день или в другой и принял ли вас доктор в установленное время. У пациентов интересуются, в каких условиях они ожидали приема: наличие свободных мест ожидания, туалета, питьевой воды, чистоты и др.