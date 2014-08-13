Пациентов просят оценить качество российской медицины

Ведомство просит пациентов указывать регион, в котором находится клиника (стационарное или амбулаторное медицинское учреждение), ее полное название, дату и причину обращения (заболевание, травма, диспансеризация, профосмотр, получение справки, закрытие листка нетрудоспособности — «больничного»), при оценке стационаров нужно также указать, госпитализировались вы планово или экстренно.
Для оценки амбулаторных учреждений пациентам предстоит ответить на вопросы, например, как быстро удалось записаться на прием к врачу, как именно происходила запись — по телефону, через регистратуру, через интернет или записывал на прием лечащий врач. Минздрав интересует срок ожидания приема у врача, к которому вы записались — в тот же день или в другой и принял ли вас доктор в установленное время. У пациентов интересуются, в каких условиях они ожидали приема: наличие свободных мест ожидания, туалета, питьевой воды, чистоты и др.
Респонденты должны сказать, как часто они обращаются к участковому врачу и «узким» специалистам, знают ли они режим их работы и график приема и довольны ли качеством медицинской помощи, оказанной этими специалистами.
Россияне, которые будут отвечать на вопросы анкеты о стационарном медицинском учреждении, должны также указать, в каких условиях они находились в приемном отделении и получили ли информацию о состоянии своего здоровья и рекомендации от врача, оценить санитарное состояние клиники и питание в больнице.
Как сообщает Тюменское региональное общество со ссылкой на российское-агентство медико-социальной информации, в обеих анкетах Минздрав спрашивает, благодарили ли вы персонал медицинской организации за оказанные медицинские услуги, рекомендовали бы вы клинику друзьям и родственникам и оставляли ли когда-нибудь комментарий о качестве работы медицинской организации и ее врачей в социальных сетях после посещения.
Ответить на вопросы анкеты о стационарном учреждении (больнице) можно здесь. Принять участие в опросе о качестве обслуживания в поликлинике можно здесь.
Фото: gorodkerch.com