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Нетрезвый водитель и на месте ДТП допивал свое пиво

13 августа 2014, 11:51
Семь дорожно-транспортных происшествий произошло 12 августа на дорогах Тюменской области, в них ранены семь человек.

Двое детей пострадали вчера в ДТП в Тюмени. 6-летний велосипедист сбит автомобилем «Волга» на улице Сахалинской в 17 часов. Ребенок переезжал проезжую часть на велосипеде, поясняют в УГИБДД Тюменской области. Водитель сам доставил ребенка в больницу. Мальчик получил перелом ноги и множественные ссадины.

6-летняя девочка сбита автомобилем Lifan на улице Беляева, 37. Девочка неожиданно выбежала на дорогу из-за стоящего транспорта, она получила ушиб колена.

Нетрезвый водитель в девятом часу вечера спровоцировал ДТП на перекрестке улиц Ватутина и Ветеранов Труда. Здесь столкнулись Vortex и Hyundai. 26-летний водитель Vortex нарушил правила дистанции, он находился в состоянии опьянения. 29-летняя водитель второго автомобиля получила сотрясение головного мозга. Как пояснил нетрезвый водитель, он поссорился с женой, после столкновения молодой человек и на месте ДТП допивал свое пиво.

58-летняя пассажирка упала в автобусе на улице Ленина,79. Как утверждает водитель автобуса, его подрезал легковой автомобиль, выезжавший с прилегающей территории. Пострадавшая женщина получила ушибы.

Ночью в Тобольске на перекрестке проспектов Комсомольский и Менделеева столкнулись Hyundai и Toyota. Причина ДТП — нарушение правил очередности проезда перекрестков. 48-летняя пассажирка Hyundai получила тяжелые травмы — несколько переломов.

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

#Новости#Транспорт#Olga#Общество
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