Нетрезвый водитель и на месте ДТП допивал свое пиво

Нетрезвый водитель в девятом часу вечера спровоцировал ДТП на перекрестке улиц Ватутина и Ветеранов Труда. Здесь столкнулись Vortex и Hyundai. 26-летний водитель Vortex нарушил правила дистанции, он находился в состоянии опьянения. 29-летняя водитель второго автомобиля получила сотрясение головного мозга. Как пояснил нетрезвый водитель, он поссорился с женой, после столкновения молодой человек и на месте ДТП допивал свое пиво.