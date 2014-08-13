Коммунист Черепанов стал кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы

Наряду с Черепановым кандидатами в облдуму от 19-го округа выдвинулись также представитель «Единой России» Олег Чемезов, Сергей Усов от «Справедливой России», а также Марат Тулебаев от ЛДПР.
Следует отметить, что Черепанову единственному из всех кандидатов пришлось собирать подписи в свою поддержку. От представителей парламентских партий по закону это не требуется. За него в Калининском АО в местное отделение избиркома в итоге было сдано 3780 подписей избирателей.
Напомним, дополнительные выборы в Тюменскую областную Думу по 19-му одномандатному округу намечены в единый день голосования 14 сентября. В этот же день пройдут досрочные выборы губернатора Тюменской области, а также ряд выборов в органы местного самоуправления.