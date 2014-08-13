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Госзакупку авто из «стран-агрессоров» предлагают запретить

13 августа 2014, 10:17
Российские автодилеры подготовили предложение правительству о запрете госзакупок автомобилей из стран, которые ввели санкции против России.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету «Коммерсантъ», предложение касается и моделей, сборка которых локализована в России. Другие участники рынка считают, что такой запрет ударит по внутреннему производству, а не по иностранным автоконцернам.

Свое предложение автодилеры выдвинули после неопределенной угрозы премьер-министра Дмитрия Медведева ввести некие «защитные меры» в автопроме в ответ на западные санкции. Автодилеров испугала возможность запрета импорта автомобилей вообще, и они решили сами предложить «наиболее адекватный вариант» ответа.

Издание приводит разъяснение президента группы компаний «Фаворит Моторс» (дилер KIA, Ford, Chevrolet, Volvo и др.) Владимира Попова. «Мы опасаемся, что защитные меры в автопроме будут введены неожиданно, как это было в отношении сельхозпродукции, фактически без консультации с рынком, и хотим превентивно дать свое видение ситуации», — сказал он. По его словам, дилерское сообщество выступает против любых ограничений бизнеса, но если из-за политики они неизбежны, то нужно придумать наиболее безболезненный вариант. По мнению авторов предложения, госзакупки можно будет компенсировать корейскими, китайскими или отечественными брендами.

Некоторые эксперты по авторынку не верят в такие санкции. В частности, Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что государство создавало такой климат, чтобы иностранные концерны с локализованным в России производством чувствовали себя наравне с отечественными компаниями. Кроме того, по оценке экспертов, ущерб от таких санкций для иностранных автопроизводителей будет небольшим.

Фото Олега Харсеева

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