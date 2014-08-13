Госзакупку авто из «стран-агрессоров» предлагают запретить

Издание приводит разъяснение президента группы компаний «Фаворит Моторс» (дилер KIA, Ford, Chevrolet, Volvo и др.) Владимира Попова. «Мы опасаемся, что защитные меры в автопроме будут введены неожиданно, как это было в отношении сельхозпродукции, фактически без консультации с рынком, и хотим превентивно дать свое видение ситуации», — сказал он. По его словам, дилерское сообщество выступает против любых ограничений бизнеса, но если из-за политики они неизбежны, то нужно придумать наиболее безболезненный вариант. По мнению авторов предложения, госзакупки можно будет компенсировать корейскими, китайскими или отечественными брендами.