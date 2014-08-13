Директор салона «Евросеть» обманывала и клиентов, и руководство

По версии следствия, в сентябре 2013 года Олеся В. устроилась на должность продавца в ООО «Евросеть-Ритейл», а в феврале 2014 года она была переведена на должность директора торговой точки.
«В. имела возможность проводить различные платежи. При обращении к ней граждан, которые хотели произвести платеж по кредитным договорам, она выдавала им предварительный чек, при этом кассовый чек не пробивала, а деньги забирала себе. Таким образом, В. присвоила более 16 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре г. Тюмени.
Незаконные действия В. были выявлены после того, как граждане начали обращаться в связи с наличием просрочки по кредитам. Кроме того, девушка по имеющимся у нее копиям паспортов граждан оформила фиктивные кредитные договоры на пять сотовых телефонов, ноутбук и десять брелоков. Эти вещи она реализовала, тем самым причинив ООО «Евросеть-Ритейл» ущерб на сумму более 79 тысяч рублей.
Прокуратура города Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.