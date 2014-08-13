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Директор салона «Евросеть» обманывала и клиентов, и руководство

13 августа 2014, 12:10
Директор одного из тюменских салонов «Евросеть» оказалась мошенницей: она не только присваивала деньги клиентов, но причинила значительный ущерб компании. 24-летняя Олеся В. обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовное дело направлено в суд.
Сюжет
Тюмень

По версии следствия, в сентябре 2013 года Олеся В. устроилась на должность продавца в ООО «Евросеть-Ритейл», а в феврале 2014 года она была переведена на должность директора торговой точки.

«В. имела возможность проводить различные платежи. При обращении к ней граждан, которые хотели произвести платеж по кредитным договорам, она выдавала им предварительный чек, при этом кассовый чек не пробивала, а деньги забирала себе. Таким образом, В. присвоила более 16 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре г. Тюмени.

Незаконные действия В. были выявлены после того, как граждане начали обращаться в связи с наличием просрочки по кредитам. Кроме того, девушка по имеющимся у нее копиям паспортов граждан оформила фиктивные кредитные договоры на пять сотовых телефонов, ноутбук и десять брелоков. Эти вещи она реализовала, тем самым причинив ООО «Евросеть-Ритейл» ущерб на сумму более 79 тысяч рублей.

Прокуратура города Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

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