Директор салона «Евросеть» обманывала и клиентов, и руководство

Незаконные действия В. были выявлены после того, как граждане начали обращаться в связи с наличием просрочки по кредитам. Кроме того, девушка по имеющимся у нее копиям паспортов граждан оформила фиктивные кредитные договоры на пять сотовых телефонов, ноутбук и десять брелоков. Эти вещи она реализовала, тем самым причинив ООО «Евросеть-Ритейл» ущерб на сумму более 79 тысяч рублей.